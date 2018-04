Nederlandse vlag onverminderd populair

Ruim een derde van de Nederlanders (39%) is van plan de vlag uit te hangen op Koningsdag. Dit aantal is sinds 2008 vrijwel onveranderd. Zo blijkt uit onderzoek van Kantar TNS in opdracht van de Dokkumer Vlaggen Centrale. Het meest wordt er gevlagd in de noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe (48%). En net als tien jaar geleden gaat de vlag in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag het minst vaak uit (18%). Ruim de helft van de Nederlanders die de vlag uithangen op Koningsdag doet dit volgens traditie met oranje wimpel (59%). Traditie (62%) en trots op Nederland (50%) zijn de belangrijkste redenen om te vlaggen op Koningsdag. Terwijl ruim een derde van de Nederlanders zegt te gaan vlaggen op Koningsdag, bezitten bijna zes op de tien Nederlanders (57%) een Nederlandse vlag. Dit aantal is iets hoger dan tien jaar geleden; destijds had 52 procent van de Nederlanders een Nederlandse vlag in huis. Robert-Jan Hageman, algemeen directeur van Dokkumer Vlaggen Centrale, merkt ook dat de verkoop van de Nederlandse vlag onverminderd door gaat. “Er is altijd vraag naar de Nederlandse vlag. In deze periode, net voor Koningsdag en 4 en 5 mei, is het extra druk. Ook zien we dan een stijging in het aantal bezoekers dat het vlagprotocol op onze website raadpleegt.” Buitenlandse vlaggen en vlaggen van Nederlandse provincies zijn niet sterk vertegenwoordigd in Nederlandse huishoudens: slechts 11% bezit een buitenlandse of provinciale vlag. Daarbij gaat het vooral om de Friese en Zeeuwse vlag.

Vlaggen op andere dagen

Vlaggen doen we in Nederland niet alleen op Koningsdag. Nederlanders vlaggen vooral op Bevrijdingsdag (42%) en met Dodenherdenking (36%). Ook bij het behalen van diploma’s hangt ruim een kwart (29%) van de Nederlanders de vlag buiten. Over de rol van de Nederlandse vlag in Den Haag is Nederland verdeeld. Ruim een derde (38%) vindt het belangrijk dat de Nederlandse vlag in de Tweede Kamer hangt. Meer mannen (43%) dan vrouwen (34%) zijn hier uitgesproken voorstander van. Tegelijkertijd hebben vier op de tien Nederlanders (43%) geen mening over de vlag in Den Haag. 38 procent vindt het verder belangrijk dat de Nederlandse vlag ook op scholen komt te hangen.

Bron: Kantar TNS/Dokkumer Vlaggen Centrale