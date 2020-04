RCN Vakantieparken biedt mensen in medische zorg gratis accommodatie aan

RCN Vakantieparken stelt op al zijn vakantieparken in Nederland gratis accommodaties beschikbaar voor mensen in de medische zorg . Wil je de reistijd verkorten, voorkomen dat jijzelf of je gezin/familie geïnfecteerd raakt door het virus of heb je een andere reden waarom dit voor jou nodig zou zijn? Mail je situatie en je gegevens naar hoofdkantoor@rcn.nl en RCN Vakantieparken neemt zo snel mogelijk contact met je op. “We willen graag een maatschappelijke bijdrage leveren in deze bijzondere tijden. Tegelijkertijd worden we als vakantie-organisatie geconfronteerd met veel omboekingen naar een andere periode, waardoor onze accommodaties leegstaan. Om van de nood een deugd te maken, kwamen we op het idee om zorgmedewerkers tijdelijk een gratis verblijf te geven.” Sinds RCN het initiatief lanceerde, hebben we meer dan 200 reacties ontvangen. Deze worden bekeken en beoordeeld de eerste medewerkers in de medische zorg hebben we reeds kunnen helpen. Het aanbod geldt zolang het vanwege de coronacrisis nodig is.

Voorbeelden van aanvragen zijn onder meer:

•Iemand in de wijkverpleging. Hebben te weinig beschermingsmiddelen. Loopt veel risico om in aanraking te komen met corona patiënten. Haar moeder woont bij haar in huis en ze is bang haar te besmetten. Daarom wil je tijdelijk even met man en kinderen ergens anders naar toe.

•iemand die op een afdeling met corona patiënten moet werken en nachtdiensten moet draaien en overdag slapen. Dat is nu thuis moeilijk nu iedereen de hele dag thuis is.

•HBO verpleegkundige kan nu niet naar school in verband met coronacrisis. Kan zich nu volledig inzetten. Is nu veel reistijd kwijt en bang dat hij besmetting doorgeeft aan familie.

•Iemand werkt als verpleegkundige met mensen die dementie hebben. Op afdeling mogelijk gevaar door corona. Wil graag door blijven werken, maar woont thuis bij moeder die MS heeft. Wil haar niet besmetten.

