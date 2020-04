Keukenhof komt naar je toe

Keukenhof is deze lente virtueel open. Als gevolg van het coronavirus kunnen bezoekers niet zelf naar Keukenhof komen. Het park staat prachtig in bloei en dat zorgt voor de typisch Hollandse bloemenbeelden. Al het moois in het park toont Keukenhof via de video’s die drie keer per week op de online media worden geplaatst. Deze video’s zijn succesvol: ze bereiken miljoenen mensen en het aantal volgers op de socialmediakanalen van Keukenhof steeg met 25%.

Keukenhof op televisie

Keukenhof 2020 is ook te volgen via speciale televisieproducties. Nederlandse en buitenlandse televisieploegen maken opnames in het park. Aanstaande zaterdag 11 april zendt omroep Max een speciale Keukenhof documentaire uit en op 9 april doet de NPO dat in BinnensteBuiten. Op woensdagmiddag 8 april was Keukenhof te zien bij TV West. Zo krijgt iedereen een unieke mogelijkheid om actuele Keukenhofbeelden te zien. Keukenhof is nog tot en met 10 mei virtueel geopend. Er komt binnenkort ook een virtuele 360 graden tour door het park beschikbaar, zodat je als bezoeker zelf toch een virtuele wandeling door Keukenhof kunt maken. Ook deze is te zien via @visitkeukenhof op Facebook, Instagram en YouTube.