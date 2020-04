Save the date: Congres Natuurlijk Ondernemen

Op donderdag 29 oktober organiseert De Groene Koepel het tweede Congres Natuurlijk Ondernemen in Het Koelhuis in Zutphen, dé industriële evenementenlocatie van Oost-Nederland. Het congres dat gericht is op de recreatiebranche staat in het teken van ‘Uw venster op het landschap’. Het nodigt uit om met andere ogen naar het landschap te kijken, want het verhaal dat daarachter verscholen ligt is er een om gedeeld te worden. Vandaag is de kaartverkoop gestart!

Gericht op de toekomst

De Groene Koepel blijft vooruitkijken, ook in tijden waarin ook de recreatiebranche wordt getroffen door de coronacrisis. De organisatie blijft zich hardmaken voor een duurzame toekomst voor haar ondernemers. Het congres Natuurlijk Ondernemen staat in het teken van cultuurhistorie, landschapskunst en storytelling, een verdiepend programma met praktische handvaten. Verschillende sprekers ontsluiten vanuit hun eigen perspectief het verhaal dat achter het landschap schuilgaat: met een kunstenaarsblik, door marketingogen of vanuit een natuurbeheerdersrol. Bart Krull, presentator van de wekelijkse Tegenlicht Meet-Up in Pakhuis de Zwijger, leidt met zijn doortastende vragen en scherpe blik de dag in goede banen. Een speciale rol op het congres is weggelegd voor landschapskunst, Nederland is er wereldberoemd om. De landschappen van Jacob van Ruisdael, Jan van Goyen, en Piet Mondriaan zijn in ons collectieve geheugen gegrift. “De vertaalslag van landschapskunst naar de verblijfsrecreatiebranche is nog niet eerder gemaakt” aldus Marieken Nieuwdorp, directeur van De Groene Koepel. “Het belooft een heel bijzondere dag te worden”. Dr. Maartje van den Heuvel, conservator aan de Universiteit van Leiden, laat als hoofdgast van het congres zien hoe karakteristieken uit de kunst de internationaal beroemde identiteit van ons landschap bepalen. In de maanden voorafgaand aan het congres vindt er een fotowedstrijd plaats, waar iedereen zijn of haar eigen meesterwerk over het landschap mag insturen. De tien winnende inzendingen krijgen een plek op de landschapskunstentoonstelling op het congres.

Ode aan het landschap

Het congres Natuurlijk Ondernemen sluit aan bij het themajaar ‘Ode aan het Nederlandse landschap’ dat het NBTC in 2021 host. “Er zijn maar weinig plekken ter wereld waar het landschap zo divers is als in Nederland. Ons cultuurlandschap is grotendeels door mensenhanden gevormd.” verteld Angelique Vermeulen van NBTC Holland Marketing. “Het is het meest tastbare, toegankelijke erfgoed dat we hebben, met een enorme vertelkracht. De hoogste tijd om dat te vieren tijdens het themajaar Ode aan het landschap in 2021.” Kijk op www.congresnatuurlijkondernemen.nl voor meer informatie over het programma, de sprekers, kaartverkoop en de fotowedstrijd.