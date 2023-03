Bestel je bingoprijzen, accessoires en pakketten bij Ready4Bingo, de specialist op het gebied van bingo.

Chiel Meekes Handelsonderneming is door de overname van HB Trading en KC Holding B.V. een unieke samenwerking aangegaan met 33 jaar ervaring in de Fun & Entertainment branche. Sinds 2022 zijn we verdergegaan onder de nieuwe naam Ready4Bingo.



Wie is Ready4Bingo?

Het inkoopkanaal voor de winnaars van jouw bingo!

Ready4Bingo is dé specialist op het gebied van bingo. Wij leveren onze producten aan campings, recreatie- en vakantieparken in Nederland & België. Naast kwalitatief hoogwaardige bingoprijzen en -pakketten bestaat ons assortiment ook uit speelgoed voor smulboxen/kindermenu’s, welkomstgeschenken voor bij het inchecken, een diversiteit aan woonaccessoires en nog veel meer.

Onze voordelen?

Veel A-merken tegen een zeer scherpe prijs

Groot assortiment, meer dan 1000 artikelen

Franco levering in Nederland voor orders vanaf € 395,-

Binnen 5 werkdagen verzonden

Samengestelde prijspakketten in iedere gewenste prijsklasse



Ons assortiment

Het ontzorgen van de klant staat bij ons op nummer 1!

Met ons constant wisselend assortiment van meer dan 1000 artikelen hebben wij een ruime keuze aan bingoprijzen. Ons assortiment bestaat uit bekende en onbekende merken, van huis-& tuin decoratie tot speelgoed, van huishoudartikelen tot seizoenartikelen.

Naast onze bingoprijzen ontzorgen wij de klant ook door complete bingo pakketten aan te bieden. Met onze ruime ervaring zorgen wij voor een mooi, gevarieerd pakket met een goede opbouw van prijzen.

Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie over ons? Neem contact op met ons op!



Contact

Kiefteweg 1b, 7151 HT Eibergen

0619052146 / 0651598365 (Leo van den Bogaard)

info@ready4bingo.nlwww.ready4bingo.nl