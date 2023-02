Apollo Reizen betreedt Nederlandse markt

Onder het motto ‘Reizen is een noodzaak, geen luxe’, opent reisplatform Apollo Reizen vandaag officieel haar deuren in Nederland. Apollo heeft als doel om de meest genereuze en sportieve reisaanbieder van ons land te worden. Hiervoor zal de reisexpert haar decennialange ervaring inzetten om zo optimaal in te spelen op de Nederlandse reistrends van 2023.

Met ruim 30 jaar aan ervaring met traditionele pakketreizen is Apollo zeker geen debutant. De reisorganisatie begon als kleine Scandinavische Griekenland-expert en is nu één van de meest toonaangevende aanbieders rond het Middellandse Zeegebied, met name op het gebied van sportreizen.

Dat Apollo haar eerste kantoor buiten de Scandinavische grenzen in Nederland opent is niet verwonderlijk; er is onder Nederlanders een grote interesse in de focusgebieden van de reisorganisatie. Qua reisgewoonten, trends en persoonlijkheden lijken Nederlanders en Scandinaviërs behoorlijk op elkaar. Beatriz Rivera, woordvoerder Apollo Reizen looft de gemeenschappelijke voorliefde voor de mediterrane zon, cultuur en gastvrijheid. Daarnaast houden zowel Nederlanders als Scandinaviers van sportieve tripjes, waardoor wij perfect bij elkaar passen.

‘Filling the gap’

Ondanks het grote aanbod aan reisorganisaties, is Apollo ervan overtuigd dat haar combinatie van expertise, persoonlijke service, ruim bestemmingsaanbod en gunstige voorwaarden inspeelt op de grote vraag vanuit de Nederlandse markt en daardoor iets extra’s kan bieden.

Rivera legt uit: “Wij geloven echt dat reizen een noodzaak is, geen luxe. Daarom doen we ons uiterste best om aan de behoeften en verwachtingen van onze klanten te voldoen. We rekenen bijvoorbeeld geen servicekosten, rekenen bagage mee in onze prijzen en bieden ruime betalingsvoorwaarden – allemaal om het onze reizigers zo gemakkelijk mogelijk te maken de wereld te ontdekken.”

De sterke positie van Apollo in het Middellandse Zeegebied en vooral Griekenland haakt daarnaast in op de grootste reistrends van 2023, zoals gepersonaliseerde hotelervaringen, kleinschalige en authentieke bestemmingen en actieve vakanties.

Bovendien spreekt de merkpositionering van Apollo, met de slogan “Go. Live a little!”, rechtstreeks tot de verbeelding van reizigers die meer van de wereld willen ontdekken. Een groep die door de beperkingen tijdens de coronapandemie sterk in omvang gegroeid is.

Zomerbestemmingen van Apollo Reizen:

In Griekenland: Rhodos, Kreta, Parga, Lefkas, Kos, Zakynthos, Corfu, Sivota, Samos, Kanali, Preveza.

In Spanje: Mallorca, Costa del Sol, Tenerife, Fuerteventura, Gran Canaria

In Cyprus: Fig Tree Bay, Ayia Napa

In Portugal: Faro

In Albanië: Saranda

Over Apollo Reizen Apollo Reizen heeft al dertig jaar ervaring met traditionele pakketreizen in Scandinavië. Het is een sterke speler in de zomermaanden in en rond het Middellandse Zeegebied. Samen met de gespecialiseerde organisatoren Adventure Tours, Golf Plaisir, Lime Travel en Xtravel en het sport- en trainingshotel Playitas, maakt Apollo deel uit van DER Touristik. De op één na grootste touroperator van Europa. Vanuit Nederland biedt Apollo Reizen pakketreizen aan naar een aantal van de meest populaire bestemmingen rond de Middellandse Zee. Meer informatie: https://www.apolloreizen.nl/