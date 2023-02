ZooParc Overloon zamelt 20.000 euro in voor natuurproject in Zuid-Amerika

De vrijwilligers van Stichting Wildlife en dierenverzorgers van ZooParc Overloon hebben 20.000 euro opgehaald voor een natuurbeschermingsorganisatie in Paraguay. Voor het vijfde jaar op rij is er geld opgehaald voor een specifiek doel. Het is een recordbedrag! Het bedrag gaat naar het World Land Trust Paraguay. De organisatie zet zich in voor verschillende natuurgebieden en diersoorten in het Zuid-Amerikaanse land.

“Elk jaar kiezen we één doel om te steunen door middel van extra activiteiten in het park. In 2021 werd Madidi geopend in ZooParc Overloon. In Madidi beleef je een stukje Zuid-Amerika in ons park, dat was de inspiratie om dit goede doel te kiezen. Het World Land Trust Paraguay koopt natuurgebieden en leiden rangers op, zodat zij de natuurgebieden in Paraguay kunnen beschermen. We zijn echt super trots op de vrijwilligers en dierenverzorgers, want zonder hen was dit niet mogelijk.” aldus Niels Meboer vrijwilligerscoördinator bij Stichting Wildlife.

Het hele jaar rond zijn er armbandjes verkocht en verschillende rondleidingen geweest achter de schermen, zowel overdag als in de avond. Daarnaast vond er tweemaal dinner@thezoo plaats, waarbij elke gang op een andere locatie in het park werd aangeboden door restaurant Boompjes. Het opgehaalde bedrag is door general manager Roel Huibers overhandigd aan Marco Botden vrijwilligersvoorzitter van Stichting Wildlife.

Dwergnijlpaardenpoep “Ook dit jaar gaan de vrijwilligers en dierenverzorgers geld inzamelen met als thema Save our African Wildlife. We gaan dan niet één, maar drie goede doelen steunen. De keuze is mede gevallen op een unieke organisatie, namelijk het Institute for Breeding Rare and Endangered African Mammals (IBREAM). Door middel van getrainde honden gaan zij op zoek naar de bedreigde diersoort: het dwergnijlpaard. De honden worden in Nederland getraind met de nijlpaardenpoep uit ZooParc Overloon en op die manier kunnen ze de bedreigde diersoort opsporen in Ivoorkust!” aldus Meboer. Naast bovengenoemd project, gaan ze geld inzamelen voor het Sahara Conservation Fund, waar zij zich inzetten voor de bedreigde Mhorrgazelle. En het Biodiversity Conservation Organisation ten behoeve van de Afrikaanse wilde hond.