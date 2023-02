Het goede voorbeeld

Onlangs bekende ik op LinkedIn dat ik nog niet eerder op de Recreatievakbeurs was geweest. Voor sommigen was dat reden om te twijfelen over mijn vermogen om als onderzoeker en adviseur in de recreatiebranche op te treden. Of dat terecht is, laat ik graag aan uw eigen oordeel over; als nieuwe columnist voor de Recreatievakkrant zal ik vaker mijn ervaringen vanuit de vrijetijdssector met u delen.

Toch was het voor de strekking van mijn bericht niet zo relevant of het mijn eerste bezoek was; het viel mij op dat er qua duurzaamheid wel wat winst te behalen viel. Zo zag ik (naast mooie duurzame innovaties van aanbieders!) veel wegwerp-plastic en was de catering in mijn ogen wel erg veel op vlees gericht. Een gemiste kans in mijn ogen, niet alleen vanwege de impact van het evenement zelf, maar juist ook omdat ik een dergelijke beurs zie als dé gelegenheid om te laten zien dat het ook anders kan! Het is immers dé plek waar ondernemers uit heel Nederland zich laten inspireren als het gaat om innovaties en productontwikkeling. Hoe gaaf is het als je juist die groep laat zien dat duurzame alternatieven al lang niet meer suf, saai of niet-lekker zijn?

Hoe gaaf ik onze sector ook vind, qua duurzaamheid hebben we nooit echt voorop gelopen. Plotseling lijkt dat te gaan kantelen en dat vind ik tussen alle soms sombere berichten ook weer hoopgevend. Het nieuwe geluid? Duurzaamheid is niet iets wat je er naast doet, maar wat impliciet onderdeel uitmaakt van je bedrijfsvoering. Gasten staan vaker bewuster stil bij hun ecologische voetafdruk. Duurzaamheid kan daarnaast beleving toevoegen, enorm lekker smaken, bespaart vaak kosten en kan zorgen voor een win-win-situatie. Zo hoorde ik onlangs een voorbeeld van wat natuurgericht maaibeheer op je park allemaal kan opleveren: naast toename aan biodiversiteit, een reductie van kosten door gerichter maaien, beter waterbeheer (minder last van droogte, minder last van wateroverlast bij hoosbuien) en meer beleving op het park (credits: Annemarijn van der Meulen van Donker Design!). Kortom: er is zo veel meer mogelijk dan we nu denken en de tijd is daar!

Onlangs was ik op een bijeenkomst van Vitale Vakantieparken Veluwe. De catering was volledig vegetarisch, en met een enorme creativiteit en vakmanschap gecreëerd! Het mooiste vond ik dat je het als bezoeker niet eens doorhad; meerdere mensen waren verbaasd toen ze hoorden dat de lunch die ze zojuist zelf hadden gegeten volledig vegetarisch was.

Volgend jaar weer op de Recreatievakbeurs? Wat mij betreft wel! Dan hoop ik ook daar nog meer geïnspireerd te raken op het gebied van duurzaamheid!