Recreatie Next Level sluit succesvolle eerste editie af met bijna 1.000 bezoekers

De eerste editie van Recreatie Next Level in Evenementenhal Gorinchem is op 24 en 25 januari 2024 erg positief verlopen, zo meldt beursorganisator Easyfairs. Dit tweedaagse kennis- en netwerkevent voor recreatieondernemers met ambitie bleek een groot succes met bijna 1.000 bezoekers die gedurende de twee dagen Evenementenhal Gorinchem vulden.

De kennissessies trokken volle zalen, waarbij gerenommeerde sprekers en experts uit de recreatiesector hun inzichten deelden. De diversiteit van onderwerpen bood bezoekers waardevolle kennis en inspiratie voor de verdere ontwikkeling van hun recreatiebedrijven. De keynotes van Goof Lukken en Esther Vergeer, als ook de ronde tafel sessies over digitalisering en duurzaamheid waren een waardevolle toevoeging aan het dagprogramma.

Exposanten werden aangenaam verrast door de interesse en betrokkenheid van de bezoekers. De beursvloer bood een platform voor exposanten om hun producten en diensten te presenteren, terwijl bezoekers de kans kregen om direct in contact te treden met relevante leveranciers en partners.

Commercieel manager Jeffry Plaggenmarsch kijkt met trots terug op deze geslaagde eerste editie van Recreatie Next Level. “We zijn verheugd over de positieve reacties en opkomst. Het bevestigt de behoefte aan een dergelijk event in de recreatiesector. We willen alle bezoekers, sprekers, exposanten en partners bedanken die hebben bijgedragen aan het succes van Recreatie Next Level 2024. We kijken uit naar de volgende editie en hopen de recreatiesector nog verder te versterken met inspirerende kennisuitwisseling en waardevolle netwerkmogelijkheden.” Recreatie Next Level wordt georganiseerd door het beursteam van Recreatie Vakbeurs, dat ieder jaar in november plaatsvindt in Evenementenhal Hardenberg. Met Recreatie Next Level beoogt de organisatie in een compacte setting met aandacht voor workshops, keynotes en kennissessies ook jaarlijks te variëren in de verschillende segmenten binnen de recreatiesector, om op die manier stap voor stap te bouwen aan een nieuw event in Zuid- en West-Nederland. Voor meer informatie en updates over Recreatie Next Level, bezoek de officiële website op recreatie-nextlevel.nl.