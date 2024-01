Caravana 2024: Ontdek een Nieuw Tijdperk van Kamperen!

Kampeerliefhebbers, opgelet! Caravana 2024 brengt van 24 t/m 28 januari een golf van vernieuwing en beleving naar het WTC Expo in Leeuwarden. Met de kampeertrend die populairder is dan ooit, belooft deze editie een ware traktatie te worden voor iedereen die houdt van vrijheid, comfort en avontuur.

Alles onder één Dak: Een Paradijs voor Kampeerders

Van kampeermiddelen tot inspiratie, Caravana heeft het allemaal. Gedurende vijf dagen wordt WTC Leeuwarden omgetoverd tot een paradijs voor kampeerders. Exposanten uit heel Europa tonen er een uitgebreid assortiment aan caravans, campers, vouwwagens, (voor/dak)tenten en kampeeraccessoires. Caravana is dé kans om de nieuwste technieken en trends te ontdekken, maar ook om de vakantiesfeer te proeven met het hele gezin.

Primeurs op Caravana 2024:

De start van het kampeerseizoen 2024 wordt groots ingeluid op Caravana. Bezoekers kunnen genieten van een reeks primeurs. Nieuw op de beurs zijn campers van de merken VANTourer, Amigo, Etrusco en Pilote. Naast deze indrukwekkende campers kunnen de nieuwste modellen van Eriba en Carpento caravans live bewonderd worden op Caravana. En dat is nog niet alles! Ook zijn de nieuwe producten en kleuren van Doréma voortenten te bekijken en is het veelgevraagde Kampeerhal Roden ook aanwezig. Dit maakt het aanbod op Caravana 2024 nóg completer.

Nieuw! Ontdek het Jong Gebruikt Camperplein op Caravana 2024!

Op het Jong Gebruikt Camperplein vind je een prachtige verzameling campers die niet ouder zijn dan 3 jaar. Bovendien hebben de campers niet meer dan 75.000 km op de teller. Het Jong Gebruikt Plein is dé bestemming voor eenieder die overweegt een jonge, tweedehands camper aan te schaffen.

Camping inspiratie

De befaamde Campingstraat krijgt gezelschap van een campingplein tijdens deze editie van Caravana. Hier ontdek je een scala aan campings, zowel uit Nederland als vanuit heel Europa. Of je nu zoekt naar een camping met een specifiek thema, een perfecte vakantiebestemming wilt vinden, of direct in gesprek wilt gaan met de eigenaren van campings, Caravana biedt het allemaal.

Plan je bezoek

Wil je Caravana in Leeuwarden niet missen? Bestel je tickets online met korting via www.caravana.eu. De beurs is geopend van woensdag 24 januari t/m zondag 28 januari van 10.00 – 17.00 uur. Houd voor meer informatie onze website en social media kanalen in de gaten.