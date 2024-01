BUITENkast techniek neemt Metternich en Kienhuis over

BUITENkast techniek, toonaangevend in technisch straatmeubilair, heeft recentelijk de aandelen van Metternich en Kienhuis BV overgenomen. Met deze strategische overname beoogt BUITENkast techniek de positie van in de markt te versterken en de gezamenlijke krachten te bundelen voor verdere groei en innovatie.

Integratie

In de komende periode zullen de activiteiten van Metternich en Kienhuis BV geleidelijk worden geïntegreerd in die van BUITENkast techniek. Deze integratie is bedoeld om synergiën te benutten, efficiëntie te vergroten en het product- en dienstenaanbod verder te optimaliseren.

Klanten

Het management van BUITENkast Techniek verzekert klanten dat zij minimale verstoringen zullen ondervinden als gevolg van deze overgang. Het bedrijf blijft zich inzetten voor het leveren van dezelfde excellente kwaliteit en service waar klanten aan gewend zijn. De focus ligt op het behouden van vertrouwen en het verstevigen van de relaties met klanten en partners.

Directeur Marco Ekelmans van BUITENkast techniek: “Wij geloven dat de samenvoeging van onze middelen en expertise met die van Metternich en Kienhuis zal leiden tot een versterkte marktpositie en een nog betere dienstverlening voor onze gewaardeerde klanten. We kijken ernaar uit om onze gezamenlijke expertise te benutten voor nog betere oplossingen.”

Over BUITENkast techniek

BUITENkast techniek is de specialist op het gebied van technisch straatmeubilair. Het produceert, levert en installeert boven- en ondergrondse behuizingen voor veilige en duurzame elektra- en watervoorzieningen in buitenruimtes. Vanaf het meedenken bij het ontwerp tot en met het verzorgen van onderhoud, we zijn bij het gehele traject betrokken.

Onze oplossingen zijn vrijwel in elke dorp of stad in Nederland en België terug te vinden. Dagelijks maken honderden markten, evenementen, ambulante handelaren, havens en anderen veilig en zorgeloos gebruik van onze buitenkasten.

Over Metternich & Kienhuis

Metternich & Kienhuis BV is specialist in het ontwerpen van zowel bovengrondse als ondergrondse industriële omkastingen, speciale plaatwerkdelen en machinebouw onderdelen. Het is een onafhankelijk werktuigbouwkundig ingenieursbureau, gevestigd in Enschede, die een uitstekende reputatie heeft. Naast het ontwerpen verzorgd het bedrijf ook de begeleiding van het fabricageproces en ondersteund het bij service werkzaamheden.

Meer info?

www.buitenkast.nl

Of neem contact op met Marco Ekelmans, telefoon 075 – 750 22 14 of e-mail: marco@buitenkast.nl