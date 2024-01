Landal Vakantiepark de Strabrechtse Vennen, nieuw veelzijdig familiepark midden in de natuur opent 31 mei 2024

Landal Vakantiepark de Strabrechtse Vennen is een nieuw vakantiepark, gelegen in het Noord-Brabantse Someren bij natuurpark De Heihorsten, tussen de Strabrechtse Heide en Nationaal Park De Groote Peel. Het park biedt een veelzijdig aanbod aan faciliteiten in combinatie met een ruime keuze uit 170 vakantiewoningen in diverse typen, variërend van villa’s tot lodges. Het nieuwe park opent binnenkort; vanaf vandaag kunnen gasten reserveren voor aankomsten vanaf 31 mei a.s.

Landal Vakantiepark de Strabrechtse Vennen beschikt over 170 luxe vakantiewoningen, in 4-, 6-, 8-, 10-, 12- en 20-persoons uitvoeringen, voor elk type familievakantie. De woningen zijn voorzien van alle comfort en gebouwd met duurzame materialen. Door de ruime verkaveling, de aanwezige waterpartijen en de natuurlijke uitstraling gaat het park haast onopgemerkt op in de omgeving. Brede paden leiden over bruggetjes, langs waterpartijen, oevers en groenvoorzieningen naar de verschillende eilanden op het park, die speels gesitueerd zijn rondom twee grote recreatieplassen. Daarnaast is er een eiland met kindvriendelijke woningen, waar ouders met (jonge) kinderen onbezorgd kunnen vakantie vieren. Veel vakantiewoningen zijn uitgerust met extra faciliteiten zoals een hottub, buitenkeuken, trampoline en zwemspa. In de woningen is in sommige gevallen een sauna aanwezig.

Zwemmers kunnen zich vermaken in het overdekte zwembad of in de recreatieplas. Rondom deze plas vindt men op diverse locaties speel- en recreatiestranden. De aangrenzende visvijver is de droom van iedere visliefhebber. De weidse plas met zijn prachtige oevers staat garant voor uren visplezier.

Bourgondisch genieten

Het sfeervolle familierestaurant met panoramaterras biedt een prachtig uitzicht op de recreatieplas van het vakantiepark. Gasten kunnen hier genieten van een heerlijke lunch en diner. Ook is er een minishop voor kleine boodschappen en een snackbar.

Uitgebreide faciliteiten

Landal Vakantiepark de Strabrechtse Vennen beschikt over een bijzonder uitgebreid aanbod aan voorzieningen en faciliteiten, waaronder receptie, padelbanen, mini supermarkt, klimmuur, overdekt zwembad, recreatieplas, visvijver, restaurant met panoramaterras, indoor speelhal en animatieprogramma. In de nabijheid liggen een ruitersportcentrum, dierenrijk Nuenen, een vlindertuin, 27 holes-golfbaan, midget-golf baan, klimbos, diverse toprestaurants en attractiepark Toverland.

Het dorpscentrum van Someren ligt op ongeveer 2km afstand, de Belgische grens op 22km afstand, de Duitse grens op 38km en binnen 20 minuten rijden staat men in hartje Eindhoven.

Meer informatie op: Vakantiepark Landal Strabrechtse Vennen | Landal GreenParks