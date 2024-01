Recreatie Next Level met inspirerende lezing paralympisch kampioen Esther Vergeer

Zevenvoudig paralympisch kampioen Esther Vergeer en trendwatcher Goof Lukken zijn twee van de vele sprekers die deel uitmaken van het omvangrijke programma van Recreatie Next Level, het nieuwe tweedaagse kennis- en netwerkevent voor recreatieondernemers met ambitie op 24 en 25 januari in Evenementenhal Gorinchem. Recreatie Next Level is onderdeel van de jaarlijkse Recreatie Vakbeurs. De eerste editie focust zich op de segmenten Digitalisering en Marketing, Recreatietechniek en Dienstverlening.

Een hoogtepunt van het programma van Recreatie Next Level is de inspirerende lezing van Esther Vergeer, meervoudig paralympisch kampioen rolstoeltennis op donderdag 25 januari om 11.30 uur. Vergeer heeft niet alleen ongeëvenaard succes behaald in de rolstoeltenniswereld, ze is ook een inspirerend figuur voor iedereen die geïnteresseerd is in thema’s als doorzettingsvermogen, het overwinnen van tegenslagen en het bereiken van topprestaties.

Tijdens haar lezing deelt Vergeer haar persoonlijke ervaringen en inzichten, waarbij ze de nadruk legt op de kracht van de juiste mindset, vastberadenheid en strategie om ogenschijnlijk onmogelijke doelen te bereiken. Haar lezingen zijn een ware bron van inspiratie en bieden waardevolle lessen die direct toepasbaar zijn in de recreatiesector. Vergeer staat ook open voor vragen van recreatieprofessionals, met name over mobiliteit op vakantieparken. Haar ervaring en expertise bieden een interessant perspectief op hoe de recreatiesector zich verder kan ontwikkelen om tegemoet te komen aan diverse behoeften.

Op de eerste dag van Recreatie Next Level geeft Goof Lukken om 11.30 uur een keynote met de nieuwste trends voor het komende seizoen. Lukken is een bekende trendwatcher in de recreatiebranche. Het programma op Recreatie Next Level bestaat verder uit een lezing energiemonitoring op recreatiebedrijven, toegankelijkheid in recreatie voor mensen met een beperking, waar is het avontuur en hoe automatisering kan helpen in tijden van arbeidskrapte. Ook kunnen bezoekers op beide dagen een workshop smartphonefotografie en slim gebruik maken van recensies volgen. Verder zijn er op beide dagen ronde tafel sessies, op dag 1 over ‘Hoe word je het meest duurzame vakantiepark van Nederland?’ en op dag 2 over ‘Balans tussen persoonlijk contact en digitalisering’.

Over Recreatie Next Level Recreatie Next Level is te bezoeken op woensdag 24 januari en donderdag 25 januari van 10.00 tot 18.00 uur in Evenementenhal Gorinchem, direct gelegen aan de A15 en op steenworpafstand van de A27 en A2. Recreatie Next Level is dé vakbeurs voor ondernemers in de recreatiesector met ambitie. Het evenement biedt een platform voor kennisdeling en netwerken, waarbij belangrijke thema’s zoals digitalisering, marketing, dienstverlening en recreatietechniek centraal staan. Met inspirerende sprekers en innovatieve exposanten is Recreatie Next Level een must-attend evenement voor professionals die streven naar groei en succes in de recreatiebranche. Voor meer informatie: www.recreatie-nextlevel.nl.