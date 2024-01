ACSI en Camper TV gaan samen op reis 

Eerste aflevering Camper TV in ACSI is te zien op zondag 4 februari

Campingspecialist ACSI gaat een samenwerking aan met Erik en Wilma van het populaire YouTube-kanaal Camper TV (24.000 abonnees). Voor het nieuwe programma Camper TV in ACSI gaan zij ervaren hoe het is om mee te gaan op een georganiseerde kampeerreis. Wekelijks brengen zij hun ervaringen in beeld. Aflevering 1 is vanaf zondag 4 februari om 8.00 uur te zien op www.youtube.com/campertv.

Misverstanden rechtzetten

Tijdens de reis hopen Erik en Wilma een paar misverstanden uit de wereld te helpen. ‘Door programma’s als We zijn er Bijna! blijft bij dit soort reizen vooral het beeld hangen van het campingleven en het jeu-des-boulen. Wij willen graag laten zien dat er veel meer te ontdekken is’, vertelt Erik.

‘Vaak wordt verondersteld dat je verplicht bent om aan alles mee te doen en dat er geen ruimte is voor individuele vrijheid. In onze video’s willen we laten zien dat een eigen invulling ook mogelijk is en zal er veel aandacht zijn voor de excursies, cultuur en natuur’, vult Wilma aan.

Primeur in Spanje en Portugal

Erik en Wilma gaan mee op de winterzonreis naar Spanje en Portugal, georganiseerd door campingspecialist ACSI. Al sinds 1985 bieden zij rondreizen aan waarbij kampeerders met hun eigen camper of caravan de mooiste plekken van Europa bezoeken. Voor het vloggende echtpaar is het de eerste keer dat zij meegaan op zo’n reis. ‘Om een zinvolle mening te kunnen geven, vinden we dat we zelf zo’n reis moeten meemaken. We kijken er dan ook erg naar uit’, geeft Erik aan.

Wekelijkse avonturen

Vanaf zondag 4 februari zijn de ervaringen van Erik en Wilma te volgen op het YouTube-kanaal van Camper TV. Wekelijks komt er op zondag om 8.00 uur ’s morgens een nieuwe aflevering van Camper TV in ACSI online.