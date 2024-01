Mis het niet: de eerste editie van Recreatie Next Level: 24 & 25 januari 2024 in Evenementenhal Gorinchem

Recreatie Vakbeurs organiseert op 24 & 25 januari 2024 de allereerste editie van Recreatie Next Level: een nieuw kennis- en netwerkevent voor de recreatiebranche. Het tweedaagse B2B-event vindt plaats in Evenementenhal Gorinchem, centraal gelegen in de regio Zuid- en West-Nederland. De eerste editie focust zich op drie thema’s: Recreatietechniek, Dienstverlening en Digitalisering & Marketing.

Uitgebreid programma

Recreatie Next Level is een verdieping van de jaarlijkse vakbeurs en focust zich op kennisdeling met een uitgebreid kennisprogramma. Trendwatcher Goof Lukken presenteert op de eerste beursdag de nieuwste vrijetijdstrends. Daarnaast kun je interessante ronde tafel sessies volgen met onderwerpen als “Hoe word je het meest duurzame vakantiepark van Nederland?” met onder andere Angelique Joosten van Recreatiepark de Leistert en Rob Riedijk van Camping ’t Weergors. Zij delen hun inzichten en obstakels, onder begeleiding van dagvoorzitter Frans Reichardt.

Voor marketeers staan er twee leuke workshops op de planning. Geef je op voor de workshop Smartphonefotografie van Loes Mennen of bezoek de workshop van Johanna Oosterbaan: Maak slim gebruik van je recensies en ontvang meer gasten. Hoe kun je de reviews gebruiken om je bedrijf hoger in Google te positioneren? Wat is jouw beste reactie op een review en welke woorden moet je absoluut niet gebruiken?

Op donderdag 25 januari geeft voormalig rolstoeltennisster Esther Vergeer haar inspirerende verhaal over doorzettingsvermogen, het overwinnen van tegenslagen en het bereiken van topprestaties. Een unieke kans om te leren van haar ervaringen en geïnspireerd te raken. Esther staat ook klaar om vragen te beantwoorden over mobiliteit op vakantieparken.

Beursvloer met meer dan 40 exposanten

Naast het kennisprogramma, verwelkomt Recreatie Next Level meer dan 40 exposanten die de nieuwste innovaties presenteren op het gebied van Recreatietechniek, Dienstverlening en Digitalisering & Marketing. Bedrijven als Red Online Marketing, SolarWoodle, Van der Giesen Architecten, XO10, ST&D Apeldoorn en vele anderen kijken ernaar uit om hun expertise te delen.

Recreatie Next Level Awards

Op donderdag 25 januari 2024, vanaf 16.00 uur, staat Recreatie Next Level in het teken van de Recreatie Next Level Awards. Wie gaat er naar huis met de award op het gebied van Recreatietechniek, Digitalisering of Marketing? In samenwerking met Recreatheek, Red Online Marketing, Wildkamp, WeMa Mobile en voorzitter Richard Otten, bekend van de podcast over toerisme, recreatie en vrije tijd, worden de winnaars bekendgemaakt.

Voor meer informatie over Recreatie Next Level, de Recreatie Next Level Awards en het bestellen van tickets ga naar: recreatie-nextlevel.nl.