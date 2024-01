De SVR-vakantiebeurzen zijn er weer, we trappen af in Hardenberg.

Zaterdag 13 januari gaat in Hardenberg de eerste van drie SVR-vakantiebeurzen van start. “In de Corona-periode waren er geen beurzen mogelijk en iedereen zag het na Corona somber in, maar wat hebben we vorig jaar een hoop mensen op onze beurzen mogen begroeten”, zegt Christel van Mill, voorzitter van de SVR (Stichting Vrije Recreatie). “We hebben nog nooit zoveel belangstelling gehad. En dat geldt ook voor het kampeerseizoen 2023. Mensen hebben massaal het kleinschalig kamperen op de SVR-campings ontdekt en dat zet zich nog altijd door. We hebben er dan ook enorm veel zin in om komende zaterdag als eerste in Hardenberg onze serie van drie SVR-vakantiebeurzen af te gaan trappen. Met ca. 300 kleinschalige campings uit binnen- en buitenland zal er voor iedere kampeerder zeker wat te vinden zijn. We rekenen op een feestelijk weerzien tussen kampeerder en campingeigenaar, waarbij iedereen alvast in de mood kan komen voor de kampeervakanties in 2024.”

Voor kampeerders die nog geen plannen hebben voor een vakantie, is dit een prachtige gelegenheid om hun eigen kampeerboer en -boerin uit te zoeken op deze unieke SVR-Vakantiebeurs. “We zien nog altijd, ook in deze digitale tijden, dat deze beurzen in een grote behoefte voorzien. Talloze kampeerders proeven hier alvast de sfeer voor hun komende vakantie en kunnen van gedachte wisselen met de campingeigenaren, die maar wat graag hun campings promoten”, aldus Christel van Mill. “En we heten iedereen natuurlijk maar wat graag van harte welkom in Hardenberg”.

boerengastvrijheid

Op deze SVR-Vakantiebeurs kan iedereen bij ca. 300 stands met boeren/boerinnen uit binnen- en buitenland daadwerkelijk “zijn eigen kampeerboer en -boerin uitzoeken”. Een voorproefje van de inmiddels spreekwoordelijk geworden boerengastvrijheid bij de SVR is de gratis toegang voor SVR-donateurs, de lage entreeprijs van vijf euro p.p. voor andere belangstellenden en het gratis parkeren voor iedereen. Bovendien maakt iedere bezoeker kans op het winnen van een gratis vakantie of van kampeerattributen die door de standhouders beschikbaar worden gesteld. De beurs is geopend van 10.00 tot 16.00 uur.

voor kinderen ook van alles te beleven

Natuurlijk is kamperen op SVR-campings ook superleuk voor gezinnen met jonge kinderen. Op boerderijcampings zijn er natuurlijk de dieren, skelters, trampoline, zandbak en nog veel meer, waar ze zich heerlijk mee kunnen vermaken. Daarom is er op deze beurs ook speciale aandacht voor de kinderen. Naast twee “Klaunies”, die de kinderen gaan vermaken, zullen op deze beurs ook Fien en Teun, bij de jeugd zeer bekend, aanwezig zijn voor een meet en greet. Neem dus gerust de kinderen of kleinkinderen mee.

voor ieder wat wils

Ook in 2024 bieden tweeduizend SVR-campings in binnen- en buitenland, gerund door boeren en particulieren, iedere recreant de vakantie die het best bij hem of haar past. Wilt u kamperen in uw eigen tent, caravan of camper of huurt u liever een zomerhuisje of een gedeelte van de boerderij? De SVR heeft voor ieder wat wils. En dat alles tegen zeer betaalbare tarieven! Kom zaterdag 13 januari ook naar de Evenementenhal in Hardenberg en bezoek deze SVR-Vakantiebeurs; grote kans dat u dit jaar uw vakantie viert op het erf van de SVR-kampeerboer.