Reisbureaus en luchtvaartsector rekenen op beste reisjaar ooit

Europese luchtvaartmaatschappijen en touroperators zijn eensgezind: 2024 wordt een topjaar. Er zijn meer vakantiereizen en vluchten geboekt voor komende zomer dan normaal. De reislust is ongekend, zo blijkt uit berichten uit de sector.

Ondanks de economische en politieke onzekerheden hebben veel consumenten een vakantie met familie of vrienden boven aan de wensenlijst staan. Zelfs nu vliegen opnieuw duurder wordt doordat niet alle capaciteit beschikbaar is. Ook de prijs van een volledig verzorgde vakantie zal in 2024 stijgen.

Onder meer Air France-KLM, touroperator TUI, belangenbehartiger voor de reisbranche ANVR en luchtvaartkoepel IATA hebben al gehint op een topzomer en recordverkopen. De zwarte periode van de coronapandemie, toen het luchtverkeer maandenlang nagenoeg stillag en buitenlandse vakanties door reisbeperkingen taboe waren, is vergeten. En komende zomer zullen er waarschijnlijk minder verstoringen op Europese luchthavens zijn dan direct na de pandemie, toen door personeelstekorten veel vluchten moesten worden geannuleerd.

De ANVR geeft op een nieuwjaarsbijeenkomst maandag in Utrecht de prognoses af voor dit jaar. In de uitnodiging daarvoor stelt de reiskoepel dat 2024 ‘het beste reisjaar ooit’ kan worden. Eerder sprak de ANVR al van een ‘zeer succesvol’ 2023. Ook reisorganisatie Prijsvrij Vakanties verwacht een recordjaar, nadat vorig jaar de omzet al had gepiekt op €760 mln.

De reislust is groot en de zorgen over corona zijn verleden tijd. Sinds mei 2023 worden er volgens de ANVR meer vakantiereizen geboekt dan in topjaar 2019. ‘Vakantie en reizen staan hoog op de prioriteitenlijst van de Nederlander.’ Vooral de reisplannen van generatie Z, de twintigers, zouden de groei stuwen.

Dat Nederlanders graag meer willen reizen, bleek ook uit onderzoek van ABN Amro eind december onder duizend consumenten. De bank verwacht dat reisorganisaties dit jaar 8% meer omzet realiseren dan in 2023, wat ook al een uitstekend jaar was volgens de branche.

Basis voor die ontwikkeling vormt een koopkrachtverbetering die veel mensen aanwenden om een vakantiereis te boeken. De zomervakantie binnen Europa is dit jaar volgens ABN Amro het populairst: 43% kiest hiervoor. Het aandeel dat kiest voor een vakantiereis buiten Europa stijgt van 8% naar 11%.

Ook het bureau Trends & Tourism deed een consumentenonderzoek. Daaruit bleek dat voor 70% van de Nederlanders een vakantiereis topprioriteit zou zijn als ze meer te besteden hebben. Aangezien de economie in 2024 niet uitbundig zal groeien, is de groei van de vakantiemarkt voorlopig beperkt. Het onderzoeksbureau verwacht dat het aantal vakanties dit jaar 1% tot 1,5% zal toenemen.

Topman Sebastian Ebel van TUI voorspelt dat ‘bestedingen voor vakantie een hogere prioriteit hebben dan andere uitgaven’. TUI, dat in Nederland het grootste reisbedrijf is en tevens de grootste touroperator ter wereld, geeft geen concrete prognoses voor dit jaar. Wel houdt de onderneming er rekening mee dat de prijs voor een vakantie gemiddeld 4% hoger zal zijn dan vorig jaar. Dat zou na enkele jaren van procentueel dubbelcijferige prijsstijgingen wijzen op een afvlakking.

De luchtvaartsector profiteert van de toegenomen reislust. Luchtvaartkoepel IATA verwacht dat de vliegmaatschappijen dit jaar een gezamenlijke omzet boeken van $964 mrd. Dat is een groei van 8% ten opzichte van 2023, dat te boek staat als een sterk jaar voor de luchtvaart. Het aantal passagiers zal naar verwachting wereldwijd stijgen naar 4,7 miljard, ruim boven dat van topjaar 2019.

De sterkste groei vindt komende jaren volgens IATA plaats in Azië, met 4,7% per jaar. In Europa en Noord-Amerika ligt het groeitempo de helft lager, maar ook in die regio’s wordt er dit jaar veel gevlogen.

Van die sterke vraag naar vliegreizen kan ook Air France-KLM profiteren. Op de trans-Atlantische routes, de trajecten met de hoogste winstmarges, gelden er geen beperkingen meer. Air France-KLM verwacht de winstgevendheid de komende jaren aanmerkelijk te kunnen verbeteren. In 2028 moet de bedrijfsmarge (ebit) €2 mrd hoger liggen dan nu het geval is.

KLM zou nog meer profiteren van de sterk aantrekkende markt als ze geen problemen had in de toeleveringsketen en bij het vervullen van vacatures. In 2024 zijn die problemen nog niet opgelost, meldde de luchtvaartmaatschappij bij de presentatie van kwartaalcijfers in november.

