Bewaak het rendement van je vakantiewoningen

Compleet in Stijl biedt een gebruiksvriendelijk Excel-bestand die je kunt invullen op basis van jouw unieke situatie. Waarom zou je dit doen? Een vakantiewoning is niet alleen de plek waar je jouw gasten ontvangt, het is hét object waar je omzet mee creëert. Bij aanvang van het realiseren van een nieuw project met meerdere vakantiewoningen, is het belangrijk om het rendement op jouw investering nauwkeurig te berekenen. Maar ook van bestaande woningen, is het goed om in de gaten te houden wat het werkelijke resultaat is.

Een grondige rendementsberekening kan vervelende verassingen voorkomen. Hoe pak je dit aan, zonder onderdelen te vergeten, die ook invloed hebben op het resultaat?

‌Financiële zekerheid vergroten

Geen investering is zonder risico, maar laat je niet verassen. Door inkomsten en uitgave realistisch in kaart te brengen heb je invloed op de zekerheid van je investering. Een gedetailleerde rendementsberekening geeft je inzicht in de verwachte inkomsten en kosten. Hierdoor kun je de financiële haalbaarheid van de investering beoordelen en proactief stappen ondernemen om je rendement te vergroten. Van onderhoudskosten tot belastingen en operationele uitgaven, een complete rendementsberekening geeft je een volledig beeld van alle kosten die onoverkomelijk zijn bij het verhuren van vakantiewoningen. Zo voorkom je onaangename verrassingen en zogenoemde winst lekkage.

‌Rendement vergoten

Door het rendement te berekenen, kun je verschillende scenario’s uitwerken. Investeringen, zoals in het interieur, kunnen direct invloed hebben op het rendement, juist ook aan de inkomstenkant. Of het nu gaat om het verhogen van inkomsten door het kunnen vragen van een hogere huurprijs of hogere bezettingsgraad. Daarnaast kan je de uitgave verlagen door het verbeteren van voorzieningen, het efficiënter beheren van je onroerend goed of inzetten van producten met een langere levensduur. Een goed doordachte balans kan het verschil maken.

De specialisten van Compleet in Stijl kunnen zicht geven op de invloed van investeringen op de resultaten. “Veel parkeigenaren zijn onder de indruk wanneer we zichtbaar maken op welke manier we de inkomsten kunnen vergroten. Hiervoor gebruiken we een praktische rekentool, welke laat zien welke investeringen in interieur een grote invloed hebben op het resultaat en dus het rendement”; aldus Martin van Engelenburg, eigenaar van Compleet in Stijl. Het team van Compleet in Stijl helpt parkeigenaren graag vrijblijvend om zicht te krijgen op hun specifieke situatie.

‌Interieur als geheim wapen

Al 10 jaar verzorgt Compleet in Stijl de complete inrichting van het interieur van vakantiewoningen. Door te kiezen voor de juiste balans tussen kosten en kwaliteit gecombineerd met jaarlijkse service, verhoog je de levensduur van het interieur en inventaris. Omdat afschrijving op het interieur wordt verlaagd, heeft dit direct invloed op het rendement van een vakantiewoning.

Wanneer je een ontwerp en offerte laat maken door de interieurstylist, laat een rendementsberekening niet alleen zien wat het kost, maar ook wat het oplevert. Ook hiervoor heeft Compleet in Stijl een rekentool, namelijk de ‘Compleet in Stijl Investering vs. RendementCalculator’.

‌Direct rendement berekenen

Om je te helpen bij deze cruciale berekening, biedt Compleet in Stijl een gebruiksvriendelijk Excel-bestand welke je kunt invullen op basis van jouw unieke situatie. Met deze tool kun je nauwkeurig jouw rendement voorspellen en de juiste beslissingen nemen voor een succesvolle investering.

Wacht niet langer en neem de eerste stap naar (beter) renderende vakantiewoningen. Download het Excel-bestand ‘Compleet in Stijl RendementCalculator’ en maak een plan voor met de juiste balans tussen inkomsten en uitgave. Vraag vandaag nog het bestand aan of neem voor hulp contact op met de specialisten van Compleet in Stijl.