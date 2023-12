Vakantieparken ongekend populair

De vakantieparken van EuroParcs kennen een hoge bezetting tijdens de komende kerstvakantie. Nederlanders kiezen massaal voor een verblijf in een vakantiewoning tijdens de laatste week van het jaar. Martin de Boer, Director Marketing & Sales van EuroParcs: ‘Met een gemiddelde bezetting van 90% zitten we tijdens de kerst en oud & nieuw vrijwel vol op onze vakantieparken.’ Behalve dat de parken sfeervol zijn versierd en de animatieteams kerstactiviteiten organiseren tijdens deze laatste dagen van het jaar waaronder nieuwjaarsduiken op verschillende parken*, speelt het vuurwerkarme beleid van EuroParcs ook een rol bij de hoge bezetting. Vooral rond de jaarwisseling is het erg druk op de vakantieparken van EuroParcs. Martin de Boer: ‘Niet alleen waren grote accommodaties voor hele families al ruim een half jaar van tevoren volgeboekt, we zien dat de jaarwisseling op onze parken ook heel populair is bij eigenaren van huisdieren.’

Vuurwerkarm Vuurwerk afsteken is niet toegestaan op de vakantieparken van EuroParcs en om die reden zijn de parken zeer in trek tijdens de jaarwisseling bij gasten met honden en ook katten. Martin de Boer: ‘Omdat er in de omgeving van een park wel vuurwerk of lokaal ook carbid afgestoken kan worden, spreken wij liever niet van vuurwerkvrij, al streven we er wel naar, maar vuurwerkarm om teleurstellingen te voorkomen.’ Bij aankomst worden alle gasten er overigens nog eens op gewezen dat het afsteken van vuurwerk niet is toegestaan.

Op sommige parken is een terrein buiten het park aangewezen waar vuurwerk afsteken wel is toegestaan. Behalve van Nederlanders ziet EuroParcs ook veel boekingen van Duitse gasten tijdens de kerstvakantie.

* Nieuwjaarsduiken zullen op 1 januari plaatsvinden op onder meer de EuroParcs parken De Zanding in Otterlo, De Kraaijenbergse plassen in Linden, EuroParcs Limburg in Susteren en Brunssumerheide in Brunssum.