Yelloh! Village Komt naar Nederland

Yelloh! Village, een vooraanstaand Europees campingmerk met haar basis in Frankrijk, kondigt met trots zijn uitbreiding naar Nederland aan. Dit valt samen met hun jaarlijkse ledenbijeenkomst in januari, tijdens de Vakantiebeurs en The Dutch Travel Week in Utrecht. De bijeenkomst is een belangrijk moment voor het merk, gezien de populariteit van Yelloh! Village bij Nederlandse kampeerders.

Yelloh! Village is niet alleen het grootste campingnetwerk in Europa met 95 onafhankelijke topcampings, maar ook het derde grootste campingmerk in Frankrijk. Met meer dan 28.000 accommodaties en een indrukwekkende omzet van 293 miljoen euro, heeft het merk een sterke positie in de markt. Actief in Frankrijk, Spanje en Portugal sinds de oprichting in 2000, heeft Yelloh! Village zich gericht op het commercieel ondersteunen van onafhankelijke campings in de steeds competitiever wordende digitale verkoopmarkt.

In Nederland is Yelloh! Village voornemens om samenwerkingen aan te gaan met onafhankelijke campings. Dit initiatief, toegelicht door woordvoerder Ward Wijngaert, heeft als doel een sterke positie te creëren tegenover grotere groepen en ketens: “Wij geloven dat ook Nederlandse onafhankelijke campings baat hebben bij de kennis en kunde die we vanuit Yelloh! Village als label in de afgelopen jaren hebben opgebouwd en dat we op die manier een significant verschil kunnen maken in de kampeerbranche.”

De jaarlijkse ledenbijeenkomst, die 160 deelnemers van camping eigenaren en directie van Franse, Spaanse en Portugese campings trekt, zal zich richten op nieuwe trends in de campingmarkt, een analyse van het reserveringsritme voor 2024, concurrentieanalyse en marketingstrategieën. Verder staan er presentaties gepland van de 15 partners van Yelloh! Village en worden nieuwe tools voor campings voorgesteld.

Naast de formele agenda zijn er workshops gepland over onderwerpen zoals optimalisatie van interne planning, personeelsbeheer, en animatie. Deze workshops en bijeenkomsten zullen plaatsvinden op dinsdag 9 januari voorafgaand aan de vakdag, de Travel Trade Day. Daarnaast zijn er netwerkactiviteiten, waaronder een feestavond in Utrecht in de winkel van Sinkel.

Ook is er een debat met Nederlandse campings over de toekomst van de sector op woensdagochtend van 11 tot 12 waar Nederlandse campingeigenaren en managers zich voor kunnen aanmelden. In dit debat wil Yelloh de gelijkenissen van de Franse en Nederlandse campingsector op tafel gooien en samen kijken hoe de trends zich verder gaan ontwikkelen in de toekomst in Europa.

Mede organisator Richard Otten zegt hierover: “Ik denk dat de Franse campingmarkt in zekere zin een spiegel is voor wat er in Nederland ook nog gaat gebeuren de komende jaren. Yelloh! is een vooraanstaand label, en heeft door de jaren heen veel kennis en expertise opgebouwd die zeker interessant is voor Nederlandse campings die nu ook dezelfde uitdagingen op zich af zien komen met de komst van verschillende groepen.

Het debat wordt gehouden in de Quest zaal van de Media Plaza op het 1ste verdiep van de Jaarbeurs in Utrecht. Achteraf wordt een informele lunch aangeboden in de TransitZone van het Media Plaza.

Tijd en datum : woensdag 10/01/2024 van 11.00h tot 12.00h in zaal Quest (MediaPlaza – 1ste verdiep van de Jaarbeurs Utrecht)

Formaat: Intiem groepsdebat over hoe de campingsector zich ontwikkeld

Aanmelden kan via richard@travelmark.nl of w.wijngaert@yellohvillage.com

