Keukenhof zoekt voorwerpen voor jubileum-tentoonstelling 

Gedurende 75 jaar is er door een groot aantal mensen met enthousiasme gewerkt om de bloemententoonstelling uit te bouwen tot wat het nu is: Keukenhof. Keukenhof opende haar deuren in 1950 en is sindsdien uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen dat al generaties lang de harten steelt.

In de tentoonstelling Keukenhof 75 jaar krijgen bezoekers een kijkje achter de schermen en ervaren hoe de bloementuin, met inzet van generaties bevlogen mensen, in 75 jaar is uitgegroeid tot een wereldwijd begrip en nog steeds belangrijk is voor de sierteeltsector.

Om het fleurige verhaal van de bloemententoonstelling te vertellen is Keukenhof op zoek naar voorwerpen die de verhalen illustreren. Van een bord tot een schilderij: het kan van alles zijn, schoteltjes, borden, vazen, blikken, boeken, puzzels, awards, inzenderborden. Alle nostalgie is voor deze tentoonstelling zeer welkom.

De tentoonstelling wordt een plek om terug te kijken naar Keukenhof van 1949 tot het park nu. Heb je items die je Keukenhof zou willen schenken of in bruikleen kunt geven, meld je collectie aan via deze link of neem contact op met de organisatie.



Tentoonstellingselementen Keukenhof 75 jaar – Keukenhof