Onderzoek: dit zijn de populairste kerstmarkten onder Nederlanders – Düsseldorf absolute trekpleister

Even een dagje de grens over om te gaan kerstshoppen. Wij Nederlanders zijn er dol op! De kerstmarkt in Düsseldorf is dit jaar de populairste kerstmarkt onder Nederlanders. Dit komt naar voren uit een analyse van Preply. In België is Antwerpen onze favoriete bestemming voor de jaarlijkse kerstinkopen.

Het online talenplatform maakte een ranglijst van de populairste kerstmarkten in het buitenland onder Nederlanders. De ranglijst is samengesteld op basis van het aantal zoektermen op Google. Wat blijkt: Duitse kerstmarkten zijn onze favoriet, met Düsseldorf als absolute nummer één. Ook Keulen en Oberhausen zijn populair, maar hebben nog niet eens de helft van het aantal zoekopdrachten op Google.

Kerst bij de Belgen

Niet alleen in Duitsland zijn veel Nederlanders te vinden in de weken voorafgaand aan kerst. Ook in België heb je grote kans dat je landgenoten treft! Nederlanders reizen vooral af naar Antwerpen om de traditionele kerstsfeer te proeven. Iets verderop in de hoofdstad Brussel is de kans ook groot dat je Nederlanders tegenkomt op de kerstmarkt.

Stedentrip in Europa

Wat verder weg voor een weekendje kerstshoppen in het buitenland? Londen is veruit de populairste bestemming voor een bezoek aan een kerstmarkt. Ook Praag en Wenen zijn extra gewilde steden voor Nederlanders vanaf eind november tot en met de feestdagen. Verrassend is de 29ste plek van het Schotse Edinburgh op het lijstje. Misschien voor velen minder bekend, maar hier verandert de stad elk jaar in een sprookjesachtig kerstdorp. De populairste kerstmarkten onder Nederlanders zien? Kijk dan hier voor de hele ranglijst en meer informatie over kerstmarkten in het buitenland.