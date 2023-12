Vuurwerkvrije vakantieparken populairder dan ooit

Op steeds meer vakantieparken in Nederland mag tijdens Oud & Nieuw geen vuurwerk afgestoken worden. Het aantal vuurwerkvrije vakantieparken is dit jaar maar liefst 22% gestegen ten opzichte van vorig jaar, blijkt uit onderzoek van Parkvakanties

Het is een trend van de afgelopen jaren, vakantieparken waar je geen vuurwerk af mag steken tijdens de jaarwisseling. Ze worden almaar gangbaarder. Laurens Taekema, eigenaar van Parkvakanties, ziet een duidelijke toename in de vraag naar een vuurwerkvrije vakantie in Nederland: “Steeds meer mensen zoeken de rust op tijdens Oud & Nieuw. Dit zijn veelal hondeneigenaren en senioren, maar ook gezinnen met jonge kinderen willen liever zonder harde knallen het nieuwe jaar in.”

Parken zonder vuurwerk snel gevuld

Op de Parkvakanties website worden in september al de eerste vuurwerkvrije vakantieparken geboekt en ze zijn snel gevuld. “Het is elk jaar altijd even afwachten welke vakantieparken een vuurwerkverbod hanteren, maar er is één constante en dat is dat het aantal knalvrije parken elk jaar groeit.”, aldus Taekema.

Ruim zes op de tien mensen is voor een algeheel vuurwerkverbod en de vakantiepark aanbieders spelen hier handig op in. Ook bij grote aanbieders als Landal GreenParks groeit het aantal vuurwerkvrije parken ieder jaar en op Roompot parken is vuurwerk afsteken standaard al niet meer toegestaan. Hierop zijn wel enkele uitzonderingen, waar alleen op een centrale plaats vuurwerk afgestoken mag worden. Welke Roompot parken daadwerkelijk vuurwerkvrij zijn en welke niet, valt echter niet te achterhalen op de website van Roompot.

Zoek de rustige plekjes op Inmiddels vind je in alle provincies in Nederland meerdere vuurwerkvrije parken. Taekema: “Maar let op, ook al mag er geen vuurwerk afgestoken worden op het terrein van het park, hierop wordt niet actief gehandhaafd en geluiden uit de omgeving kunnen niet geweerd worden. Wij adviseren daarom een rustig gelegen én kleinschalig vakantiepark voor de minste vuurwerkoverlast.”

