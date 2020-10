Recreatie Vakbeurs verplaatst naar 20, 21 en 22 januari 2021

HARDENBERG – De aankomende editie van Recreatie Vakbeurs die gepland stond op 17, 18 en 19 november 2020 in Evenementenhal Hardenberg wordt verplaatst naar 20, 21 en 22 januari 2021. “In samenspraak met onze exposanten en partners hebben wij besloten Recreatie Vakbeurs te verplaatsen naar het nieuwe jaar. De vakbeurs zou aanvankelijk doorgaan in lijn met alle richtlijnen vanuit de overheid. Echter is het sentiment onder exposanten in de afgelopen week veranderd en gaf een overgroot deel aan graag de beurs te verplaatsen naar januari 2021. Wij zien het als onze primaire taak om te luisteren naar onze exposanten en hen te voorzien in hun behoefte. Daarom hebben wij op hun verzoek besloten de beurs te verplaatsen”, verklaart Roos op’t Holt namens beursorganisator Easyfairs.

Naast een nieuwe datum, krijgt Recreatie Vakbeurs ook een andere dagindeling. Zo begint de beurs dit keer niet op dinsdag, maar op een woensdag en eindigt het op een vrijdag in plaats van een donderdag. Op’t Holt: “Ook deze keuze wordt gesteund door onze exposanten en partners. Dat de beurs niet op de oorspronkelijke datum in november door kan gaan is een teleurstelling, omdat wij weten hoe iedereen naar dit moment heeft uitgekeken. Daarom hebben wij alles-op-alles gezet om een alternatief te vinden en dat is ons gelukt. Daar zijn we enorm blij mee en we hopen hiermee de sector ook vooruit te helpen, want zowel exposanten als bezoekers geven aan behoefte te hebben aan een live evenement om elkaar face-to-face te ontmoeten in deze uitdagende tijden. De nieuwe datum (20, 21 en 22 januari 2021) zorgt er bovendien voor dat de sector elkaar nog voor het nieuwe recreatieseizoen kan ontmoeten.”

In het afgelopen half jaar heeft beursorganisator Easyfairs gewerkt aan het opstellen van alle denkbare protocollen, zodat beurzen weer veilig en verantwoord opgestart kunnen worden. Onlangs zijn deze gezondheids- en veiligheidsprotocollen van Easyfairs voor haar locatie in Gorinchem succesvol beoordeeld door SGS, de wereldleider op het gebied van inspectie, controle, analyse en certificering. Deze protocollen worden ook ingezet voor Evenementenhal Hardenberg, de thuisbasis van Recreatie Vakbeurs. Op’t Holt: “Deze SGS-organisatie is een zeer kritische autoriteit en internationaal erkend. Hierin gaan we verder dan welke beursorganisatie dan ook, omdat we alles-op-alles zetten om de meest veilige plek te creëren om samen te komen en zaken te doen. Deze zorgvuldigheid wordt ook gewaardeerd door de lokale autoriteiten.”

Voor meer informatie: www.recreatie-vakbeurs.nl.