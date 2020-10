Ontslagen bij dierentuin Emmen

Dierenpark Wildlands in Emmen heeft relatief een goede zomer gehad, maar ontkomt als gevolg van de coronacrisis toch niet aan gedwongen ontslagen. Dat zegt directeur Erik van Engelen in gesprek met RTV Drenthe. ‘We hebben geprofiteerd van het feit dat Drenthe een populaire bestemming was deze zomervakantie. We hebben vier weken gehad dat we waren uitverkocht’, zegt Van Engelen. Maar de vooruitzichten zijn volgens de dierentuindirecteur niet goed, vooral ook doordat de horeca dicht moest, en daarom zijn extra maatregelen noodzakelijk. ‘We ontkomen er niet aan een aantal mensen met een vast contract gedwongen te laten gaan. Dan gaat het om ongeveer vijf collega’s.’ Wildlands nam door financiële tekorten eerder al afscheid van 35 personeelsleden.

Bron: Financieel Dagblad