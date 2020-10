Airbnb: nog dit jaar naar de beurs

Het hing al maanden in de lucht, maar nu gaat het er toch echt van komen: Airbnb gaat naar de beurs. Het verhuurplatform voor kamers en woningen wil zijn aandelen aan de Nasdaq noteren, zo kondigde het bedrijf gisteren officieel aan. Wanneer Airbnb zijn beursdebuut gaat maken is nog niet bekend, maar volgens bronnen van de persbureaus Reuters en Bloomberg wordt het eind dit jaar. Afgelopen zomer maakte het bedrijf zijn voornemen al bekend bij de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC.

Met de beursgang wil de onderneming $3 mrd ophalen (omgerekend circa €2,6 mrd). Dat zou Airbnb en waardering opleveren van zo’n $30 mrd, aldus verschillende bronnen. Dit laat zien dat het bedrijf in korte tijd is hersteld van de coronacrisis. In april was het bedrijf genoodzaakt om in twee weken tijd twee maal $1 mrd te lenen bij investeerders. Bij die financieringsrondes werd het bedrijf nog gewaardeerd op $18 mrd. In mei werden 1900 mensen ontslagen, een kwart van het personeel. De beursgang, die wordt begeleid door de zakenbanken Morgan Stanley en Goldman Sachs, zou volgens een analyse van Bloomberg een van de grootste zijn in de Nasdaq-geschiedenis – de $16 mrd van Facebook in 2012 was de grootste. De beursgang van Uber gebeurde vorig jaar aan de veel grotere New York Stock Exchange. Dat bracht $8,1 mrd op.

Bron: Financieel dagblad