Corona zet droomfusie Sunweb en Corendon in een ander daglicht

Sunweb probeert de voorwaarden van de Corendon-deal af te zwakken. Van een definitieve breuk is nog geen sprake.

De definitieve goedkeuring van de mededingingsautoriteiten liet lang op zich wachten. Op 3 juni 2019 maakte reisorganisatie Sunweb bekend een groot deel van branchegenoot Corendon over te nemen. Pas afgelopen maandag kwam het definitieve groene licht van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). In de tussentijd hield de coronapandemie huis in de reissector. Normaal gesproken gaat de ACM-goedkeuring na zo’n lang en moeizaam traject gepaard met positieve persberichten van de betrokkenen. Dit keer zette alleen Corendon een kopie van he tACM-bericht op zijn website. Sunweb en zijn aandeelhouder Triton zwijgen. Het gebeurde vaker de afgelopen maanden. Niet bezegelde transacties die de betrokkenen vόόr de coronacrisis de hemel in prezen, worden opeens anders bekeken. Zo ook bij de overname van Corendon: daags na het langverwachte ACM-besluit meldde De Telegraaf dat het samengaan van de nummers 2 en 3 op de Nederlandse reismarkt wankelde. Bronnen in de reiswereld bevestigen aan het FD dat de partijen weer om de tafel zitten, wat meestal betekent dat de koper een lagere prijs wil. In de reiswereld is dat geen gekke gedachte. Corona heeft diepe wonden geslagen. het is de vraag wanneer en zo ja in welke mate herstel zich aandient.

De partijen zelf doen geen mededelingen, ook de eigenaar van Sunweb, het Zweeds-Duits private-equityhuis Triton niet. Een woordvoerder van de verkopende partij, Corendon, zegt desgevraagd verheugd te zijn over de goedkeuring van de ACM. Volgens bronnen zou Triton onder druk staan van zijn eigen beleggers om de overname te heronderhandelen. Mochten Sunweb en Corendon er aan de onderhandelingstafel niet uitkomen, dan kan Corendon hoop putten uit vergelijkbare kwesties bij de rechter. Zo koos de rechtbank in Rotterdam partij voor investeringsmaatschappij HAL, die zijn brillenketen Grandvision wil verkopen aan EssilorLuxotica, maar een juridische strijd aan zijn broek kreeg. Ook de oprichters van het Nederlandse J-Club (bijouterie, mode-accessoires en wenskaarten) mochten de verkoop van hun bedrijf aan investeringsmaatschappij Nordian Capital tegen pre-coronavoorwaarden arrangeren.

Corendon is het twintig jaar oude bedrijf van de Turkse Nederlander Atilay Uslu, die een reisgigant opbouwde die sterk is in vakanties naar de Middellandse Zee. In de fusiecombinatie zou hij een rol krijgen als toezichthouder. Sunweb is het geesteskind van Joost Romeijn, die in 1991 in de reiswereld stapte. Eind 2018 verkocht hij zijn onderneming grotendeels door aan Triton. Zelf houdt Romeijn nog een minderheidsbelang in Sunweb. Geldschieter Triton wil een Europese speler van formaat creëren. Alle betrokkenen noemden de aangekondigde overname destijds een logisch gevolg van ontwikkelingen in de reiswereld. Samen met Sunweb realiseert Corendon een (pre-corona) omzet van meer dan €1 mrd. volgens Steven van der Heijden, ceo van Corendon, heeft een fusiegroep meer kans om op te boksen tegen internationale techbedrijven als Booking.com en Expedia en een reiskolos als TUI. Dat het mededingingstraject langer duurde dan normaal kwam doordat Brussel eerst zijn oordeel over de fusie wilde vellen. Vervolgens ging de besluitvorming toch naar de ACM, die er gezien de marktomvang van de twee reisaanbieders nog eens extra goed naar wilde kijken. Op dat moment was de pandemie al losgebarsten. Bij zijn beoordeling baseerde de ACM zich op de reismarkt vόόr corona.

