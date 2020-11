Glamping in Amsterdam: nu ook dineren voor je vintage caravan

Sluiting horeca resulteert in creatieve oplossing voor gasten indoor camping Outside Inn

Het sluiten van cafés en restaurants plaatste ook indoor camping Outside Inn in Amsterdam voor een dilemma. Het enkele maanden geleden geopende nieuwe kampeerconcept – in een oude fabriekshal overnachten in gerenoveerde vintage caravans, kleurrijke strandhuisjes of een Pipo de Clown wagen – bood wel ontbijtservice maar geen avondeten. ‘Ons idee was dat toeristen na het ontbijt de hele dag eropuit zouden gaan en ’s avonds ergens in een Amsterdams restaurant zouden eten,’ aldus beheerder Willem Megens. ‘Het ontbreken van de mogelijkheid om hier te dineren, is uiteraard geen leuk vooruitzicht voor koppels, families en groepen die er even uit willen, dus is besloten om behalve het ontbijt nu ook een avondmaal te serveren.’ Gasten kunnen kiezen uit een 3-gangen vlees, vis of vegetarisch menu dat geleverd wordt door een cateringbedrijf. ‘Niet hoeven af te wassen, ook dat is glamping’, aldus Megens. Het arrangement met ontbijt, diner en overnachting kost €89,50 per persoon. Nadere info op www.outsideinn.nl.

Coronamaatregelen

Outside Inn voldoet aan alle hygiënevoorwaarden in deze Corona-tijd. Bij het diner houd je gegarandeerd voldoende afstand van anderen, want de indoor camping is maar liefst 1000 m² groot. Men dineert voor de caravan of strandhuisje. Er kan ook gekozen worden voor een aparte tafel op het groene gras midden in de ruimte.

Er is een nieuw, geavanceerd luchtbehandelingssysteem geïnstalleerd. Personeel werkt met mondkapjes. Gasten wordt gevraagd bij binnenkomst een mondkapje op te hebben en pas bij hun tafel of accommodatie af te doen. Dineren aan één tafel mag alleen voor maximaal vier personen uit één huishouden. Komt men met meerdere mensen of met meerdere huishoudens dan zal de maat van minimaal 1,5 meter tussen de tafels in acht worden genomen.

Over Outside Inn

Bij Outside Inn kampeer je letterlijk onder een dak. Beheerder Megens heeft eigenhandig het interieur van alle caravans gesloopt en opnieuw ingericht met een comfortabel bed, kastje en een zitje. Momenteel renoveert hij een oude Renault bestelbus, waarin vroeger baquettes en croissants naar Franse campings vervoerd werden.

Gasten kunnen ook kiezen voor slapen in een strandhuisje met zand voor de deur of een pipowagen. In de kelderruimte bevinden zich luxe douches, wastafels en toiletten.

Ook uniek voor Amsterdam is dat je voor de deur gratis kunt parkeren; op werkdagen van 18:00 tot 9:00 en in het weekend zelfs helemaal gratis. Metrostation Van der Madeweg ligt op 350 meter afstand. Het adres van Outside Inn is Ellermanstraat 31.