Aan de skifanaat valt nu niet veel meer te verdienen

Het kabinet roept iedereen op de komende maanden niet naar het buitenland te reizen. Sinds het Outbreak Management Team dit een week geleden adviseerde, zien skihallen, aanbieders van skivakanties en winkels met skispullen hun inkomsten verdampen.

Bij de buitensportwinkel van Bever in Utrecht lagen gisteren nog geen skispullen. Dat is allemaal een beetje verlaat, zegt een verkoper daarover. Het was zelfs een tijdje de vraag of de winkel dit jaar wel wintersportartikelen zou aanbieden. Wintersporters verkeren door de coronacrisis in verlammende onzekerheid: voor de meeste skigebieden geldt code oranje en bij de skilift is het lastig afstand houden. Die twijfels over de wintersportvakantie waren al een tijdje merkbaar bij Duijvestein, een gespecialiseerde winkelketen voor ski’s, snowboards en wintersportkleding. Na de persconferentie waarop premier Rutte enkele weken geleden de gedeeltelijke lockdown aankondigde, ging het eigenlijk meteen mis, vertelt eigenaar Edwin Stulemeijer. ‘De verkoop is ingestort. Dan heb je het over wel 60% minder omzet.’ Daar kwam gisterenavond overheen dat premier Rutte iedereen afraadde in de kerstvakantie en de eerste helft van januari naar het buitenland te reizen. Dat geldt niet alleen voor gebieden die oranje zijn, waar je dus alleen voor noodzakelijke reizen heen mag, maar ook voor gele en groene gebieden. Het kabinet wil zo voorkomen dat mensen het virus uit andere landen naar Nederland meenemen.

Nu de skivakantie niet doorgaat, is er een groep die uitwijkt naar een skihal. Maar het aantal mensen dat annuleert omdat ze niet meer hoeven te oefenen voor de skivakantie is groter, merkt Harm Landman. Hij is eigenaar van Indoorski Den Bosch waar het sinds het OMT-advies duidelijk minder druk is op de indoorrolbanen. ‘De mensen die al met een cursus zijn begonnen gaan door, maar er zijn vrijwel nul nieuwe aanmeldingen.’ Onder iets normalere omstandigheden zou het voor SnowWorld positief zijn als de skivakantie in de bergen niet doorgaat, zegt ceo Wim Hubrechtsen. Maar nu zit de grootste uitbater van skihallen in Nederland met allerlei beperkende maatregelen. Zo is de horeca al bijna drie weken gesloten. Ook wordt nu gewerkt met tijdsloten en mag maar een beperkt aantal bezoekers naar binnen. Bovendien zijn sinds het OMT-advies behoorlijk wat annuleringen binnengekomen. Na een kleine week durft Hubrechtsen nog niet te zeggen hoeveel minder klanten naar de vijf Nederlandse skihallen komen. Hij koestert wel stille hoop dat komende maanden ook mensen komen die er nog nooit zijn geweest. ‘Vergeleken met de vorige lockdown zijn er nu best veel mensen die ons hebben gevonden en vragen of ze dan bij ons kunnen skiën.’

Bron: Financieel dagblad