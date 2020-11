Horecava Limited gaat volledig virtueel

Door de toenemende coronamaatregelen heeft de Horecava besloten om het nieuwe hybride event Horecava Limited helemaal virtueel te organiseren. Carlijn Groen, Director Food Horecava: “Hoe graag we ook iedereen uit de horecabranche fysiek willen verbinden, dit is niet langer het moment om dit op deze wijze te doen. We gaan er alles aan doen om de branche virtueel een hart onder de riem te steken met een bruisend online programma”. Horecava Limited vindt plaats op maandag 25 januari 2021 op www.horecava.nl.

Ingrediënten virtueel concept

Horecaondernemers hebben het zwaar. Horecava Limited wil hen ondersteunen met het vinden van zakelijk perspectief. Het virtuele concept is een mix van het uitwisselen van kennis en ervaringen met beleving en entertainment. Op Het Podium staan bijvoorbeeld actuele horecazaken in de schijnwerpers. Zo is er samen met HotelloTOP het programma ‘De Horecawereld draait door’, zijn er trendsessies en praat HTC je bij over consumentengedrag. Daarnaast zijn er Talkshows over onderwerpen als big data, voedselverspilling, hybride horeca en personeel. Paneldiscussies over nieuwe verdienmodellen bieden ideeën voor de toekomst.

Bij ‘Aan Tafel’ zijn er online proeverijen. Horecabedrijven kunnen op uitnodiging een tasting box bestellen. De producten maak je vervolgens zelf klaar waarna je online mee kunt doen aan de live tasting in de Horecava-studio. Bedrijven die ondernemers kunnen ondersteunen met de uitdagingen van vandaag geven masterclasses in de Expert-studio. Voor start-ups zijn er elevator-pitch sessies.

Carlijn Groen, Director Food Horecava: “Een maand geleden, met de aankondiging van Horecava Limited, waren we nog vol goede hoop dat de omstandigheden rondom COVID-19 zouden verbeteren. Helaas is het tegendeel waar. Met pijn in ons hart hebben we na de persconferentie van afgelopen dinsdag en in goed overleg met de autoriteiten, de beslissing genomen om Horecava Limited alleen virtueel door te zetten. We gaan er een online event van maken wat net zo gaat verrassen als de fysieke Horecava.“

Horecava Limited

Professionals uit de wereld van eten, drinken en buitenshuis slapen hebben op uitnodiging gratis toegang tot het virtuele event. Anders bedraagt de ticketprijs € 55,-. De verkoop start 14 december. Het uitgebreide leveranciers- en productenoverzicht is het hele jaar voor iedereen toegankelijk op www.horecava.nl.

Over Horecava

Horecava is het grootste, innovatieve en inspirerende platform in Nederland voor de wereld van buitenshuis eten, drinken en slapen. De vakbeurs vindt in aangepaste vorm online plaats op maandag 25 januari 2021. 24 uur per dag, 7 dagen per week zijn nieuws, producten & diensten en inspiratie te vinden op horecava.nl. Horecava is ook te volgen op Instagram, Facebook, LinkedIn en Twitter.