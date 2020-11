Landal Orveltermarke investeert in nieuwe faciliteiten en activiteiten

Drenthe dé fietsprovincie groeit aan populariteit tijdens coronacrisis

Vakantiepark Landal Orveltermarke in Drenthe heeft een aantal faciliteiten en activiteiten toegevoegd aan het bestaande aanbod. Mede door het kwalitatief hoogwaardige aanbod heeft het park ook in het naseizoen een uitstekende bezetting. Nadat de afgelopen jaren al een Avontureneiland, een biologisch Natuurbad en een natuurbelevingspad waren geopend, wordt nu verder ingezet op outdoorbeleving, met enkele spectaculaire MTB-routes en de aanleg van een IVN Speurtocht op het park. Daarnaast werden de receptie, de kleedruimte van het zwembad en het restaurant vernieuwd en zijn de Pitch&Puttbaan en het parkrestaurant inmiddels in eigen beheer genomen.

Landal Orveltermarke ligt op een perfecte plek: midden in de natuur, tussen vijf boswachterijen in, met drie Nationale Parken binnen bereik. Rust en ruimte te over en dat is juist waaraan in deze tijden van veel thuiszijn, grote behoefte is bij veel Nederlanders. Het park heeft een sterke focus op fietsen en draagt actief bij aan Drenthe als dé fietsprovincie.

Steeds meer fietsers te gast

Folker Frommeyer, general manager van Landal Orveltermarke: “Ons park bestaat inmiddels 10 jaar en we verwelkomen steeds meer fietsers, zowel recreatiefietsers als sportieve fietsers. Onlangs hebben we een nieuwe mountainbikeroute geopend, direct vanaf het park naar de Col du Vam. Je kunt nu dus vanuit je bungalow in één ruk de VAM-berg op knallen.” De nieuwe route, die is opgenomen in de populaire app Strava voor fietsers en hardloopers, is mede gerealiseerd door inspanningen van lokale ondernemers en de Vereniging Toeristisch Recreatief Belang Midden Drenthe (VTRB). Ook het knooppunt MTB is uitgebreid, samen met ATB Beilen zijn er aantrekkelijke routes samengesteld.

Technical trail op het park

Frommeyer: “Voor wie geen grote afstanden wil rijden, hebben we op het park een nieuwe technical trail uitgezet voor BMX- en MTB-bikes, en er is een fietsenwasplaats, een gereedschapspaal en een onderhoudsruimte voor fietsers gerealiseerd, maar ook voor recreatieve fietsers hebben we veel te bieden. Gasten kunnen hier allerlei fietsen huren, van tandems tot steps voor jong en oud en van e-bikes tot mountainbikes. We hebben bewust voor een breed aanbod gekozen, zodat we fietsen in Drenthe nog meer kunnen promoten.”

Vernieuwingen op het park

Landal Orveltermarke heeft ook de receptie, de kleedruimte van het zwembad en het restaurant vernieuwd en is de exploitatie van het restaurant in eigen beheer genomen, evenals de 18-holes Pitch & Puttbaan direct naast het park.

Frommeyer: “Alle vernieuwingen en aanvullingen passen in de nieuwe trend van dichtbijvakanties en rust en ruimte in de natuur. Voor iedere gast is er van alles te doen: wielrennen, recreatief, mountainbiken en natuurlijk wandelen in onze fraaie natuur.”

Samen met de (grotendeels particuliere) eigenaren van de bungalows op het park is de afgelopen jaren 3 miljoen geinvesteerd om de doelstellingen in het strategisch plan van Landal Orveltermarke te realiseren. Natuur en natuurbeleving voor gezinnen met kinderen, families, stellen en vriendengroepen staan daarbij centraal. Het Avontureneiland, Natuurbad en het natuurbelevingspad (Vernuverpad) hebben in combinatie met een nieuw Multicourt, renovatie van bungalows en de introductie van nieuwe kinderbungalows zowel de parkbezetting, de omzet en de gastwaardering sterk doen stijgen.

