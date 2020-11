Hotelkamerveiling.nl verkoopt ruim 75% meer veilingen sinds de Coronacrisis

Sinds het uitbreken van de coronacrisis in Nederland weten steeds meer Nederlanders Hotelkamerveiling.nl te vinden. Het aantal verkochte veilingen is ten opzichte van 2019 dan ook spectaculair gegroeid: met ruim 75 procent.

Toen de eerste lockdown half maart zijn intrede deed was er aanvankelijk sprake van een beperkte daling. Sinds mei, toen de eerste versoepelingen qua reizen en hotels werden aangekondigd, ziet Hotelkamerveiling.nl een gigantische toename van het aantal verkochte veilingen. “Het aantal nieuwe veilingwinnaars en hotelpartners nam een grote vlucht”, vertelt Matthijs Stekelenburg, oprichter en algemeen directeur. “Het bedrijf, gericht op hotels en vakanties, is al actief sinds de crisis in 2008, maar heeft zo’n plotselinge groei niet eerder meegemaakt.”

Vakantie in eigen land

Het bedrijf profiteert dan ook sterk van de coronacrisis. Stekelenburg noemt vier belangrijke oorzaken voor deze enorme groei. Ten eerste is Hotelkamerveiling.nl met haar ruim 600 lopende veilingen erg sterk vertegenwoordigd in het aanbod van hotels in Nederland. Ruim 85 procent van de aangeboden hotels bevindt zich in Nederland. Hiermee sluit het concept goed aan op de wens van een grote groep consumenten om in Nederland (hotel) vakantie te vieren in plaats van in het buitenland.

Aantrekkelijke deals voor consumenten

Ten tweede is het helaas zo dat veel hotels het sinds de eerste lockdown erg moeilijk hebben. Hierdoor is er meer restcapaciteit die zij als veiling kunnen aanbieden bij Hotelkamerveiling.nl. Het aanbod van hotelpartners en aantrekkelijke deals voor consumenten is hierdoor met grote aantallen toegenomen. “We zijn blij dat we met het creëren van een win-win situatie veel van onze hotelpartners op een faire wijze kunnen helpen aan een hogere bezetting in deze onzekere tijden”, aldus Stekelenburg.

Prijsbewust

Ten derde merkt het bedrijf dat door de toegenomen prijsbewustheid meer consumenten op zoek zijn naar goedkope hotels vanwege de coronacrisis en de daarmee samenhangende onzekerheid op de arbeidsmarkt. Bij de twee eerdere conjuncturele crisisperiodes die het bedrijf de afgelopen 12 jaar heeft meegemaakt is al ervaren dat veel consumenten niet graag bezuinigen op (hotel)vakanties, maar wel een stuk prijsbewuster zijn. De reputatie als aantrekkelijk platform met lage prijzen waar consumenten ook nog eens zelf hun prijs kunnen bepalen zijn dan grote trekkers.

Vouchers geven zekerheid en zijn lang geldig

Tot slot denkt Stekelenburg dat hij met zijn team ook profiteert van het feit dat een veilingwinnaar na het winnen van een veiling een voucher ontvangt die in de meeste gevallen een jaar geldig is. Consumenten hebben hierdoor de tijd en hoeven niet direct te boeken, maar kunnen nu wel hun slag slaan qua prijsvoordeel en het grote veilingaanbod van hotels. Daarbovenop komt dat Hotelkamerveiling.nl aan al haar veilingwinnaars, sinds de lockdown eerder dit jaar, een speciale 100% Corona-vertrekgarantie aanbiedt. De veilingwinnaars kunnen er hiermee zeker van zijn dat zij hun hotelvoucher kunnen gebruiken, ook als de Corona-maatregelen langer duren. “Hotelkamerveiling.nl wil hiermee een goede service bieden en garanderen dat veilingwinnaars in een Corona- vrije periode van hun welverdiende nachtje weg of vakantie kunnen genieten”, aldus Stekelenburg.