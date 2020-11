Vakantie voor Mantelzorgers op Landal De Waufsberg

In Harmony, organisatie voor welzijn en dagbesteding, wil ook mantelzorgers tijdens een vakantie ontzorgen

10 november 2020

Heeft een mantelzorger ooit vakantie? Dit is iets wat veel mantelzorgers zich afvragen. Zo’n 440.000 mantelzorgers (10% van het totaal) voelt zich namelijk overbelast. Oorzaak hiervan is het enorme verantwoordelijkheidsgevoel voor hun zorgvragers. Dat maakt dat ze toch blijven doorgaan met verzorgen, ook als ze moe zijn van hun zware zorgtaken of er gewoon eens even tussenuit willen. Want, wie neemt de zorg voor hun naaste(n) dan over?

Een vakantie waar zowel de zorgvrager – in het bijzonder (jong) dementerenden – als ook de mantelzorger en/of familie samen kunnen genieten was er nog niet.

Dit feit heeft In Harmony – welzijn en dagbesteding voor ouderen – en vakantiepark Landal De Waufsberg in Noorbeek ertoe gebracht een samenwerking aan te gaan. Met als resultaat een vakantie-aanbod van een luxe verblijf midden in het prachtige vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg in combinatie met de professionele begeleiding van In Harmony.

Vandaag, op de Dag van de Mantelzorger, introduceren zij hun initiatief. Dit gebeurt in de vorm van een betekenisvolle daginvulling voor zorgvragers tijdens hun vakantie, terwijl de mantelzorgers en hun familieleden een zorgeloos verblijf kunnen beleven. Het dagprogramma voor de zorgvragers kan plaatsvinden in het vakantieverblijf zélf of in één van de locaties van In Harmony.

Voor de aanvullende daginvulling kan gedacht worden aan activiteiten als: cultuur- en landschapsoriëntatie, muziektherapie, bourgondisch genieten, paardencoaching of creatieve workshops. Bij deze activiteiten kunnen ondernemers of kunstenaars uit de buurt worden benaderd.

Ramon Meertens, Park Manager Landal De Waufsberg:

“Wij zijn trots om vakantieverblijven voor mantelzorgers te kunnen aanbieden in samenwerking met In Harmony. Ons park wordt al jaren hooggewaardeerd door gasten met hoge tevredenheidsscores bij de beoordelingswebsites. Met de huidige trend van dichtbij vakantiehouden zijn wij blij dat wij kunnen bijdragen om ook mantelzorgers te laten genieten van een passende vakantie op ons park midden in de Zuid-Limburgse natuur.”

Edith Magermans en Charlotte Dobbelstein, Directie In Harmony, vullen aan:

“Wij zien dat mantelzorgers zich zó verantwoordelijk voelen dat ze maar blijven doorgaan met het verzorgen, ook als ze moe zijn van hun zware zorgtaken. Wij dagen hen uit, met deze formule, om het nieuwe “samen genieten” te ontdekken.”

www.ontzorgdopvakantie.nl