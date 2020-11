Landal Eifeler Tor wordt Dormio Resort Eifeler Tor

Per 1 januari 2021 neemt Dormio Resorts & Hotels, naast de exploitatie, ook de verhuur van vakantieresort Eifeler Tor in het Duitse Heimbach in eigen beheer. Vanaf deze datum zal het resort opereren onder de nieuwe naam Dormio Resort Eifeler Tor. Met Landal GreenParks, de huidige verhuurder van dit ook bij Nederlandse vakantiegangers populaire resort, is een overeenkomst gesloten om de verhuur tevens via haar kanalen te blijven aanbieden.

Ontwikkeling en beheer

In 2013 is het fraai aangelegde luxe vakantiepark, met typerende vakwerkhuisjes en appartementen en direct grenzend aan Nationaal Park de Eifel, ontwikkeld door Dormio Leisure Development. Deze alle seizoenen-bestemming is het negende resort in het Europese portfolio van Dormio Resorts & Hotels dat in eigen beheer wordt verhuurd. Raymond Hoevenaar, directeur verhuur Dormio Resorts & Hotels: “Wij onderscheiden ons met een zeer gerichte klantenbenadering. We zoeken de (lokale) klant bij de bestemming en werken met specifieke touroperators en distributeurs voor elke afzonderlijke bestemming. Landal GreenParks is en blijft daarbij één van de belangrijke partners. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de gasten ons zullen weten te vinden, zodra de COVID-19-maatregelen dat toestaan.”

Scherpe propositie huurder en eigenaar

Bij de aanbesteding voor de nieuwe contractperiode van Dormio Resort Eifeler Tor koos de Vereniging van Eigenaren voor Dormio Resorts & Hotels vanwege de scherpe propositie, zoals de voorwaarden voor de eigenaren, het serviceniveau voor huurders en een gerichte marketingstrategie voor de verhuur. Als directe verhuurder verwacht Dormio met een internationale, leefstijlgerichte marketingaanpak een breed publiek te trekken en het vakantieverhuurseizoen te kunnen verlengen. Huiseigenaren wordt hiermee tevens een aantrekkelijk rendement in het vooruitzicht gesteld.

Voordelen voor huurders

De standaard opgemaakte bedden bij aankomst in een vakantiewoning en de flexibele boekingsmogelijkheden (met aankomst en vertrek op elke gewenste dag van de week) zijn enkele voordelen die vanaf 1 januari 2021 van kracht worden, zoals deze in alle Dormio resorts gebruikelijk zijn.

Investering in nieuwe voorzieningen

In het voorjaar van 2021 wordt voor Dormio Resort Eifeler Tor geïnvesteerd in nieuwe voorzieningen, waaronder een kookstudio waar gasten onder leiding van regionale chefs streekgerechten kunnen bereiden. Voor kinderen wordt een nieuwe buitenspeeltuin en indoor speelparadijs, geschikt voor alle seizoenen, gerealiseerd.

Over Dormio Resort Eifeler Tor

Dormio Resort Eifeler Tor is een luxe vakantiepark in Heimbach, midden in de Duitse Eifel, op rij-afstand van Nederland. Het resort is meermaals door Zoover uitgeroepen tot Beste Duitse Vakantiepark. Het resort biedt een uitgebreid aanbod aan vakantiewoningen, appartementen en penthouses. Daarnaast beschikt het vakantiepark over verschillende faciliteiten, zoals vergadermogelijkheden, een supermarkt, kids club, speeltuin, en zowel een binnen- als buitenzwembad. Eifeler Tor is door zijn ligging direct aan Nationaal Park Eifel en faciliteiten geliefd als bestemming voor een sportieve outdoorvakantie, een vakantie voor het hele gezin en voor teambuildingactiviteiten.

Over Dormio

Dormio bestaat uit drie bedrijfsonderdelen. Dormio Leisure Development BV ontwikkelt sinds 2001 vakantieresorts en hotels in Europa en staat bekend om nieuwe concepten die passen bij de (natuurlijke) omgeving van de projectlocatie. Dormio Investments BV bemiddelt en verkoopt recreatief vastgoed in Europa. Dormio Resorts & Hotels BV, exploiteert en verhuurt vakantiewoningen en resorts in eigen beheer en in samenwerking met een aantal grote distributiepartners, waaronder Landal GreenParks, TUI, Belvilla, Booking.com en Airbnb.

Portfolio Dormio Hotels & Resorts

Het portfolio omvat vanaf 1 januari 2021: Nederland: Dormio Resort Maastricht, Dormio Hotel De Prins van Oranje – Maastricht, Hotel Modez – Arnhem; Duitsland: Dormio Resort Eifeler Tor – Heimbach; Oostenrijk: Dormio Resort Obertraun; Frankrijk: Dormio Resort Berck-sur-Mer, Dormio Resort Les Portes du Grand Massif – Flaine, Dormio Resort Les Portes du Mont Blanc – Vallorcine; Spanje: Dormio Resort Costa Blanca Beach & Spa – El Campello. Momenteel wordt een nieuw luxe resort ontwikkeld in Nieuwvliet-Bad (Zeeland) met ‘Petswoningen’ en ‘Poolwoningen’. Daarnaast is fase 4 van Dormio Resort Maastricht in ontwikkeling: Dormio Castellum, verschillende vakantieappartementen en penthouses met een zeer luxe spa-wellnesscentrum met verschillende zwembaden.