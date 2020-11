Prijsvechter Norwegian Air vliegt nog maar met zes toestellen

Norwegian Air staat op omvallen. De prijsvechter, die zich voor de coronacrisis een van de grootste budgetmaatschappijen van Europa mocht noemen, krijgt geen tweede ronde van de staatssteun en is gedwongen terug te schalen tot het absolute minimum.

De Noren vliegen nog maar met zes toestellen, zo bleek maandag. Zij voeren enkel nog binnenlandse vluchten uit. De rest van de vloot, 134 vliegtuigen in totaal, blijft aan de grond. ‘We hebben geen andere keus’, aldus ceo Jacob Schram. De beursgenoteerde onderneming dreigt de eerste grote maatschappij te worden die gaat omvallen.

In een persverklaring geeft Norwegian aan dat, naast het gebrek aan overheidssteun, de vele reisbeperkingen die passagiers actief ontmoedigen naar het buitenland te reizen, de reden is voor de genomen maatregelen. De onderneming voelt zich genoodzaakt nog eens 1600 van haar medewerkers met onbetaald verlof te sturen. Er zijn nu nog maar 600 werknemers actief, tegen 10.000 voor de coronavirus.

De Noorse regering liet maandag weten geen geld in het bedrijf te zullen steken. Het is te riskant, oordeelt Oslo. Het aandeel heeft sinds begin 2020 99% van zijn waarde verloren. Ook grootaandeelhouders lijken niet van plan te zijn de gewenste kapitaalinjectie te gaan geven. Enkele leasemaatschappijen, die in het bezit zijn van een meerderheidsbelang, zouden volgens bronnen geen nieuw geld in het bedrijf willen steken. Norwegian verkeerde al voor de coronacrisis in zwaar weer. Het maakte inschattingsfouten bij het aanbieden van de goedkope trans-Atlantische vluchten, zoals tussen Schiphol en New York. De uitbraak van corona verergerde de situatie. In maart stuurde de directie 7300 medewerkers met onbetaald verlof en werden de activiteiten van dochterbedrijven in Denemarken en Zweden beëindigd.

De onderneming, opgericht in 1993, was jarenlang dé uitdager van SAS dat een monopolie bezat op de Scandinavische reismarkt. De prijsvechter bood niet alleen in Noord-Europa goedkope vluchten aan, maar stortte zich ook op trans-Atlantische verbindingen. Het verkocht duizenden tickets aan reizigers van en naar New York, een voor een Europese budgetmaatschappij ongebruikelijke stap. Op het hoogtepunt vervoerde Norwegian 36 miljoen passagiers per jaar.

Bron: Financieel dagblad