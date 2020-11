Landal GreenParks opent twee nieuwe vakantieparken in Groot-Brittannië

Internationale vakantieaanbieder Landal GreenParks opent twee nieuwe vakantieparken in twee populaire bestemmingen in Groot-Brittannië. Het luxeresort Landal Woodland Lakes ligt in de buurt van de historische stad York, in het glooiende natuurlandschap van Yorkshire. Landal Barton Pines ligt op een landgoed in Zuid-Devon, bij Paignton aan de populaire Engelse Rivièra. Binnen drieënhalf jaar tijd komt het aantal parken van Landal GreenParks in Groot-Brittannië hiermee op acht.

Sinds begin dit jaar kondigde Landal GreenParks al tien nieuwe bestemmingen aan: Landal Middelfart en Landal Fyrklit (Denemarken), Landal Puur Exloo en Landal Drentse Lagune (Drenthe), Landal Elfstedenhart (Friesland), Landal De Wielsche Dreef (Betuwe), Landal Kaap West (Terschelling), Landal Arber (Duitsland) en Landal Woodland Lakes en Landal Barton Pines (Groot-Brittannië). Landal Volendam en Landal Marker Wadden waren al eerder aangekondigd, en openden dit voorjaar.

Op korte termijn worden verdere uitbreidingen in Nederland en Duitsland bekendgemaakt.

“Door onze snelle groei in Groot-Brittannië, met parken van Cornwall tot aan Schotland, hebben we Landal GreenParks hier goed op de kaart gekregen. Britse vakantiegangers zijn blij met onze locaties in de natuur, ons product en met onze gastenfocus. Met deze twee nieuwe bestemmingen gaan we veel Britse gasten blij maken. Het is opnieuw een mooie uitbreiding van onze portfolio.” aldus Dirk Anbeek, algemeen directeur van Landal GreenParks.

Eerder openden al Landal Piperdam in Schotland, Landal Darwin Forest en Landal Sandybrook in het Peak District National Park, Landal Kielder Waterside in het Northumberland National Park op de grens van Engeland en Schotland, Landal Gwel an Mor, gelegen aan de kust van het Engelse graafschap Cornwall en Landal Kenwick Woods, in het graafschap Lincolnshire.

Landal Woodland Lakes

Vanwege de ligging in een schitterend natuurgebied rond 13 vismeren en het comfort van de luxe lodge-accommodaties past Landal Woodland Lakes perfect bij het portfolio van Landal GreenParks. De mix van traditioneel gebouwde lodges en moderne vakantiewoningen aan het water combineren rust en ruimte met luxueus wooncomfort, terwijl het merendeel van de woningen voorzien is van een eigen jacuzzi. In het pas geopende Olive Tree Café & Restaurant van het resort is een veilige afstand tussen de gasten geregeld, met afhaal- en eetmogelijkheden die via een eenvoudig te gebruiken mobiele app kunnen worden geregeld. Het park beschikt verder over een overdekt zwembad, spa, indoor speelruimte en een winkel.

Landal GreenParks verzorgt de verhuur van het park voor eigenaar Coppergreen Developments, dat ook de parken Landal Piperdam (Schotland) en Landal Kenwick Woods (Lincolnshire) in eigendom heeft. Beide parken lieten onder de vlag van Landal GreenParks zoveel vooruitgang zien, dat Coppergreen besloot om Landal Woodland Lakes als derde park toe te voegen aan het partnership met Landal.

David Copley, CEO van Coppergreen Developments: “We zijn erg blij dat we onze relatie met Landal verder kunnen verstevigen en Woodland Lakes kunnen toevoegen aan het groeiende merk Landal GreenParks in Groot-Brittannië. We hebben al veel geïnvesteerd in o.a. de gastvriendelijkheidsopleidingen van Landal voor onze medewerkers en onze gasten profiteren daar nu van en waarderen dit bijzonder.”

Gasten van buiten Groot-Brittannië kunnen voor Woodland Lakes boeken voor aankomsten vanaf

8 januari 2021 op www.landal.nl.

Landal Barton Pines

Landal Barton Pines bestaat uit 48 lodge-accommodaties en geschakelde appartementen op een unieke locatie in de heuvels, met panorama’s van de kustlijn en de badplaats Paignton, die samen met Torquay en Brixham de Engelse Rivièra vormen. Er is bouwvergunning voor 27 nieuwe ‘VIP’-lodges op een afgelegen gedeelte van het terrein. Het vakantiepark biedt een exclusieve uitstraling. Er is een spa en een stijlvolle bistro met restaurantgedeelte en afhaalmaaltijden. In januari 2021 wordt een zwembad aangelegd.

Devon is een van de meest populaire toeristische bestemmingen in Groot-Brittannië, met name op het gebied van vakantiewoningen. Het staat bekend om zijn glooiende landschappen en landelijk gelegen, pittoreske dorpjes, waar nog stilte en rust heersen. Grote aantrekkingskracht vormen ook het Dartmoor National Park en de kilometerslange kustlijn.

Landal Barton Pines is beschikbaar vanaf februari 2021.

Over Landal GreenParks

Landal GreenParks is een toonaangevende aanbieder op het gebied van management, beheer en verhuur van vakantieparken en exploiteert ruim 90 parken in Nederland, België, Duitsland, Denemarken, Groot-Brittannië, Oostenrijk, Zwitserland, Tsjechië en Hongarije met in totaal ruim 15.000 vakantieaccommodaties en 1.300 campingplaatsen. Jaarlijks kiezen 2,9 miljoen gasten voor Landal GreenParks en brengen er 14,5 miljoen overnachtingen door. Op de parken en de diverse kantoorlocaties werken 3.000 medewerkers. Door een actief duurzaamheidsbeleid zijn alle parken voorzien van een Green Key certificaat.