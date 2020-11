Recreatie Vakbeurs schuift door naar november 2021

HARDENBERG – De aankomende editie van Recreatie Vakbeurs die gepland stond op 20, 21 en 22 januari 2021 in Evenementenhal Hardenberg wordt verplaatst naar 16, 17 en 18 november 2021. Eerder werd de enige vakbeurs voor de gehele recreatiebranche in de Benelux al verplaatst van 17, 18 en 19 november 2020 naar januari 2021. “Wij merkten in de afgelopen weken dat steeds meer exposanten zich zorgen maakten over hun deelname vanwege de corona-ontwikkelingen. Het is een flinke teleurstelling, maar het is op dit moment de enige juiste beslissing. Wij hopen op het begrip van alle betrokkenen”, zegt Roos op’t Holt namens Recreatie Vakbeurs.

Volgens de organisatie was het niet mogelijk om de beurs opnieuw enkele maanden op te schuiven, omdat het recreatieseizoen dan alweer volop draait. Daarom is gekozen om Recreatie Vakbeurs door te schuiven naar 16, 17 en 18 november 2021. Op’t Holt: “Wij weten hoe iedereen naar de beurs heeft uitgekeken. In de afgelopen maanden voelden wij een enorme betrokkenheid van onze exposanten en bezoekers. Dat heeft ons heel erg goed gedaan en dat siert ook de recreatiesector. Dit zijn uitzonderlijke tijden en wij moeten meedenken met de sector. Recreatie Vakbeurs is al jarenlang een begrip voor duizenden professionals. Dat behouden we alleen door samen met onze exposanten en partners een kwalitatieve beurs neer te zetten. We waren nu op het punt waarop de sector ons vroeg een knoop door te hakken. Inventarisatie onder de huidige exposanten leert ons dat, op een enkeling na, de wens is dat we verplaatsen naar november 2021.”

In de komende periode neemt de organisatie contact op met alle exposanten en betrokken partijen en gaat er alles aan doen om de verplaatsing zo soepel mogelijk te laten verlopen. “Het is nu de rug rechten en uitkijken naar november 2021. De plannen voor deze editie zetten we niet in de ijskast, maar nemen we mee naar volgend jaar. Sterker nog: deze plannen gaan we verder ontwikkelen door de extra tijd die we nu noodgedwongen krijgen. Wij gaan samen voor wederom een succesvolle editie in 2021 waar de recreatiesector elkaar in een informele sfeer kan ontmoeten en zaken doen, en waarschijnlijk uitgebreid kan terugblikken op een hectische coronaperiode”, besluit Op’t Holt.

Voor meer informatie: www.recreatie-vakbeurs.nl.