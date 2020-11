Corendon hoopt via de rechter alsnog overgenomen te worden

De rechter buigt zich maandagmiddag over de vraag of reisorganisatie Sunweb Group alsnog concurrent Corendon moet overnemen. Sunweb blies de overname drie weken geleden af. Volgens Corendon gebruikte het bedrijf daarvoor ‘een kulargument’.

De twee partijen bereikten in de zomer van 2019 een akkoord over de overname. Er zaten echter een aantal ontbindende voorwaarden in het koopcontract. zo was het wachten op toestemming van de Nederlandse kartelwaakhond ACM. Die moest beslissen of het fusiebedrijf niet te machtig zou worden op de Nederlandse markt voor pakketreizen. Het idee voor de overname komt uit de koker van de Zweeds-Duitse investeringsmaatschappij Triton. Triton kocht Sunweb in 2018 en wilde daar reisonderneming Corendon aan toevoegen. Naar verluidt was een overnameprijs van meer dan €100 mln afgesproken. Het doel was om een Europese reisreus te smeden. Het fusiebedrijf moest ene vuist kunnen maken tegen techbedrijven als Booking.com en Expedia en tegen reisgigant TUI. De gecombineerde omzet van de twee bedrijven bedroeg vorig jaar meer dan €1 mrd.

Maar toen kwam corona. De pandemie stortte de reisbranche in een ongekende crisis en maakte de overname onaantrekkelijk. Aanvankelijk was Sunweb-ceo Mattijs ten Brink nog hoopvol. ‘Die fusie gaat wat ons betreft gewoon door’, zei hij in maart tegenover het FD, toen de wereld van de touroperators al in vuur en vlam stond. Maar daarna werd het stil. Eind oktober kwam er uiteindelijk groen licht van de mededingingsautoriteit, maar de verhoudingen waren toen al ernstig verstoord. Daags erna trok Sunweb de stekker uit de transactie. Volgens de aanbieder van zon- en sneeuwvakanties omdat er niet op tijd is voldaan aan de voorwaarden uit het koopcontract. Corendon stapte daarop naar de rechter.

Sunweb wil niet reageren voor de zitting, maar bronnen rond het concern melden dat Corendon niet zou hebben voldaan aan meerdere ontbindende voorwaarden. Volgens Corendon verschuilt Sunweb zich achter een argument dat nogal technisch van aard is. Centraal in Sunwebs verdediging zou een verklaring staan van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de voormalige Rijksluchtvaartdienst. Deze toezichthouder heeft de exploitatievergunning van de luchtvaartmaatschappij van Corendon goedgekeurd. Een van de voorwaarden uit het koopcontract is dat ILT groen licht moet geven aan de overdracht van de exploitatievergunning van Corendon Airlines. Volgens Corendon is dit gebeurd. De ILT zou hebben bevestigd dat geen nieuw businessplan nodig is als Sunweb kan aantonen dat het voldoet aan Europese regelgeving. ‘Dat Sunweb hieraan voldoet, kunnen wij als verkoper natuurlijk niet garanderen’, zegt ceo Steven van der Heijden van Corendon. ‘Maar zij zeggen dat er hierdoor geen zekerheid is over het in stand blijven van de exploitatievergunning. Dit is natuurlijk een vergezocht kulargument om onder de deal uit te komen die in coronatijd onwelgevallig is geworden.’ Volgens Corendon-topman is in het contract bewust afgesproken dat economische tegenwind geen aanleiding kan zijn om van de deal af te zien. Hiervoor zou Sunweb ook een lagere prijs hebben bedongen. ‘De deal moet daarom gewoon afgerond worden. Er valt niet meer over te heronderhandelen’, zegt Van der Heijden.

Bron: Financieel dagblad