YALA introduceert nieuwe stijlvolle glamping lodge

Uniek dakontwerp en modulair systeem geven de Twilight een kenmerkende uitstaling

YALA luxury canvas lodges introduceert een unieke en compacte glamping lodge met een flexibele layout die is af te stemmen op de wensen van de klant. De nieuwe Twilight heeft twee slaapkamers, een keuken, badkamer en veranda op een totale oppervlakte van 40m2. De lodge biedt ruimte aan vier gasten. Het hardhouten frame in combinatie met de stalen dakconstructie geven de glamping lodge een kenmerkende uitstraling.

Modulair systeem

“Met de Twilight introduceren we ook een modulair systeem,” vertelt Ivo van der Vlis, Algemeen Directeur en mede-eigenaar van YALA luxury canvas lodges. “Hiermee kunnen camping- en vakantieparkeigenaren kiezen tussen verschillende wandmaterialen en raamgroottes én de indeling naar wens aanpassen. Klanten kunnen zelf de uitstraling en indeling kiezen die het beste past bij hun camping of vakantiepark.”

Bill Kluwen, Product Manager bij YALA, gaat verder: “Onze kwaliteit blijft van topniveau. De Twilight heeft een unieke stalen dakconstructie die de tent verstevigt en een ‘wauw’-factor geeft. De lodge geeft geen krimp onder de meest extreme omstandigheden, waaronder windstoten van windkracht 10. Het dak wordt gespannen met stalen kabels en de speciaal ontworpen hoekspanners zorgen voor een perfecte en stevige aansluiting.”

Pure interieurstijl

Naast de Twilight lanceert YALA een nieuwe interieurstijl die past bij hun nieuwe glamping lodge. De nieuwe interieurstijl Pure combineert industriële elementen met vintage accenten. Hout en staal worden afgewisseld met zachte grijstinten. Van der Vlis: “De combinatie van verschillende materialen creëert een strakke en tijdloze uitstaling. De vintage details brengen rust in het geheel en maken deze stijl geschikt voor iedere setting.”

Over YALA

YALA luxury canvas lodges is Europees marktleider in safaritenten en glamping lodges. Het bedrijf startte in 2009 met het ontwerpen en produceren van safaritenten en was daarmee één van de grondleggers van glamping. De safaritenten en luxe glamping lodges van YALA zijn al te vinden op meer dan duizend campings in 50 landen. In 2019 werd het bedrijf uit Emmeloord overgenomen door Gladventure.