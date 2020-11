Vacance Col Cuore neemt Twents vakantiepark De Papillon over

Nederlandse-Italiaanse glampinggroep wil vakantieganger in eigen land verwelkomen

De familie Van de Loo, eigenaar van het Italiaanse Vacanze Col Cuore, heeft de glampinggroep uitgebreid met het vijf sterren Twentse vakantiepark De Papillon. Via deze overname biedt het familiebedrijf in Denekamp nu plek aan de Nederlander die liever in eigen land vakantie viert. “De trend dat mensen dichter bij huis vakantie vieren was er al en heeft zich door de Corona-perikelen afgelopen zomer alleen maar versterkt,” aldus directeur-eigenaar van Vacanze Col Cuore, Loek van de Loo. “Met de overname van De Papillon willen wij Nederlanders de mogelijkheid bieden om in eigen land kennis te maken met ons small luxury glamping-concept.”

De Papillon kan de komende jaren een forse kwaliteitslag tegemoet zien, onder meer door het plaatsen van privé sanitair-units, een high-end safaritentzone, luxe mobile-homeshofjes en gerenoveerde bungalows. Ook het restaurant en kindervermaak krijgen een upgrade. De Papillon moet na herinrichting in het voorjaar van 2021 tot hetzelfde klasse-niveau behoren als de overige resorts van de glampinggroep. Vacanze Col Cuore bezit in Italië reeds drie glampingresorts, drie glampingboutiques en een luxe vakantiepark. Zonder concessie voldoen deze aan alle huidige luxury camping- en glampingstandaarden. Geen massa, maar aandacht voor de individuele vakantieganger, die behoefte heeft aan veel leefruimte en vaak de garantie van een weids uitzicht. Nederlander Loek van de Loo geeft hier, samen met zijn familie, leiding aan, kort nadat hij zijn bedrijf Vacanceselect in 2018 verkocht aan het Franse Vacalians.

Vaker vakantie in eigen land

“Nederlanders vormen altijd een groot onderdeel van onze klantenkring in Italië. Omdat de zomers in Noord-Europa steeds mooier worden, merken we dat toeristen uit deze gebieden vaker kiezen voor een vakantie in eigen land,” zo licht Van de Loo de strategische overname toe. Bovendien heeft het afgelopen zomerseizoen een nieuwe kijk gegeven op toerisme. Privacy en ruimte zijn nu belangrijke criteria in de keuze voor een vakantiebestemming. Van de Loo: “Als straks de herinrichting klaar is van het nu al prachtige terrein, bieden wij aan de gasten een verblijf aan, met nog steeds de warmte van een familiebedrijf, dat volledig aan deze hedendaagse wensen voldoet. Dus met minimaal de luxe die gasten thuis gewend zijn, plus de individuele verblijfs- en bewegingsruimte om veilig en relaxed van je vakantie te genieten.”

Blijvende focus op duurzaamheid en kwaliteit

Ook de oprichters van het vijfsterrenvakantiepark De Papillon, Alex en Kerstin Wassink, zijn blij met de overname door het Nederlands-Italiaanse bedrijf. Wassink startte op het huidige terrein in 1991 een camping en behoorde als snel, volgens de ANWB en ADAC, tot de beste van Europa. Als een van de eerste recreatieve eigenaren zagen zij het belang van duurzaam ondernemen in. Zij integreerden allerlei milieusparende, energiezuinige en natuurbevorderende innovaties in het dagelijkse vakantieplezier van de gasten. Vele prestigieuze prijzen, nationaal en internationaal, vielen hen ten deel. Zo bekroonde in 2016 het Duitse ADAC, met meer dan twintig miljoen leden, de camping tot de meest duurzame van Europa.In 2018 kende de ANWB De Papillon de Innovatie Award van dat jaar toe. Wassink, die gaat stoppen met het beheer: “Door de overname van de familie Van de Loo zijn we ervan verzekerd dat onze focus op duurzaamheid en kwaliteit wordt voorgezet en zelfs verder wordt verbeterd. Het doet mij enorme goed dat straks onze trouwe gasten zich thuis blijven voelen en tegelijkertijd vele nieuwe gasten hun weg zullen vinden naar deze prachtige locatie.”