FalcoE-Wing innovatieve buitenbank

De FalcoE-Wing is de innovatieve bank voor de buitenruimte van vandaag. Buiten zitten en tegelijkertijd mobiele apparatuur opladen kan met deze nieuwe buitenbank. Door de lengte van de bank is het ook mogelijk om met twee personen uit verschillende huishoudens op de bank te zitten en afstand te bewaren. De bank is ontworpen door onze eigen afdeling productontwikkeling en wordt geproduceerd op onze locatie in Vriezenveen.

Mobiele apparatuur kan draadloos worden opgeladen middels één van de twee Qi oplaadpunten. Dit gebeurt eenvoudig door de mobiele telefoon op de oplader te leggen. Naast de twee draadloze oplaadunits is de zitbank ook voorzien van twee USB poorten. Bezoekers kunnen met hun eigen kabel mobiele apparatuur opladen.

De FalcoE-Wing werkt volledig op zonne-energie. De geïntegreerde sterke zonnepanelen zijn geplaatst op de bovenste plank van de rugleuning van de bank. De zitbank bestaat uit een stalen middenpoot en FSC® hardhout. Door het gebruik van hardhouten planken van 100 x 100 mm oogt de buitenbank erg solide.

Falco is al bijna 70 jaar lang gespecialiseerd in het inrichten van de openbare ruimte en overige buiteninrichtingen. Wij kiezen daarbij voor kwalitatieve en duurzame producten. Falco is in het bezit van ISO-certificaten 9001 en 14001. Tevens is Falco in het bezit van NEN-EN 1090 certificaat. Falco ontwerpt, ontwikkelt en produceert in eigen beheer en maakt het mogelijk om ook op projectmatige basis de buitenruimte in te richten. Er zijn Falco vestigingen in Groot-Brittannië, Denemarken en Duitsland. Tevens is Falco BV op exclusieve basis vertegenwoordigd in 17 West-Europese landen.