Trendzz For You biedt totaaloplossing voor souvenirs aan Landal GreenParks

Trendzz For You verzorgt vanaf 1 januari 2021 de souvenirs, gift-artikelen en ansichtkaarten bij Landal GreenParks in Nederland. Voorheen werkte Landal GreenParks met diverse leveranciers en verschilde het assortiment per park. Met de keuze voor Trendzz For You krijgt het bungalowparkconcern één partner die het aanbod van Landal GreenParks bewaakt. Er is meer eenduidigheid op de verschillende parken en tegelijkertijd kan men kan beter inspelen op het gewenste gastaanbod per regio.

Landal GreenParks zocht een partner die proactief meedenkt met het assortiment impulsartikelen in hun parken om in het nieuwe jaar effectiever, efficiënter en schaalbaar te zijn. Daar hoort standaardisering en formulematig werken bij. Trendzz For You, groothandel in impulsartikelen en (wens)kaarten uit Heino, heeft de tender gewonnen en rolt vanaf 2021 in vijftien bungalowparken hun assortiment uit.

Efficiency winst door beperkte investering en minder handling en administratie

Trendzz For You kan een concept aanbieden en binnen dat concept onderscheid maken voor de verschillende regio’s waar Landal GreenParks bungalowparken heeft. Eddy de Wit, commercieel directeur van Trendzz For You, licht toe: “We kunnen al in kleine aantallen souvenirs en giftartikelen op maat maken. Dat is vaak interessant omdat we kapitaal en ruimte weten te besparen door de kleine bestelhoeveelheden.” Doordat Trendzz For You een breed assortiment heeft kan Landal GreenParks meer bereiken met minder leveranciers. “En dat zorgt voor minder verschillende facturen, minder vertegenwoordigers in de winkel, minder verschillende pakketjes, minder voorraad, betere omzet en meer tijd voor core activiteiten,” aldus De Wit.

Cocreatie

De tijd dat verschillende leveranciers beargumenteerden dat hun product het beste in de winkel past zijn voorbij. Er is nu sprake van cocreatie, waarbij de formulemanager vanuit het hoofdkantoor het concept uitzet en samen met de retailmanagers en Trendzz For You het assortiment bepaalt. De Wit: “Per park wordt er nu samen met de Retail manager en de Formule manager van Landal GreenParks door Trendzz For You een winkelindeling en assortiment gemaakt dat vanaf 1 januari wordt uitgerold. We kijken samen met de winkelier waar er per winkel behoefte aan is. We creëren sfeer en beleving door aantrekkelijke producten in mooie displays.”