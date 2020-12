Vraag naar kerstvakanties bij Center Parcs stijgt in afgelopen twee weken na persconferentie

Winter Wonderland brengt Center Parcs in de ultieme kerstsfeer

Met de feestdagen in aantocht wordt de behoefte om met het gezin écht even samen te zijn voor veel mensen steeds groter. Zo is het aantal boekingen voor een kerstvakantie bij Center Parcs sinds de laatste persconferentie met 50 procent gestegen in vergelijking met de periode ervoor. Daarnaast is het gezelschap per boeking kleiner dan normaal, de oproep om de feestdagen in kleine kring te vieren lijkt dan ook goed te worden opgevolgd.

Deze winter is Center Parcs voor veel gezinnen de plek om warme momenten met elkaar te delen. Zo kunnen ze zich laten onderdompelen in de betoverende Winter Wonderland-sfeer en doet Center Parcs er deze feestdagen een schepje bovenop. Zo is de kans groot dat je Sinterklaas of de Kerstman tegenkomt. Voor de gasten in Center Parcs Het Heijderbos staat in iedere cottage zelfs een versierde kerstboom klaar.

“Richting de feestdagen van dit jaar zien we veel Nederlanders die last minute een verblijf bij ons boeken. Dat gebeurt doorgaans maanden van tevoren, maar dit jaar besloten veel mensen eerst af te wachten. Gelukkig zien we het vertrouwen toenemen, want sinds de laatste persconferentie van de regering stijgt het aantal boekingen voor de feestdagen sterk. Dankzij de maatregelen op de parken, zoals tijdsloten in de zwembaden, duidelijke bewegwijzering en hygiënemaatregelen kan verblijven op een van onze parken op een veilige manier. Binnen de maatregelen kunnen we gelukkig voldoende activiteiten bieden, vooral ook omdat de meeste activiteiten met het eigen gezin worden gedaan”, vertelt Mark Giethoorn, directeur van Center Parcs Nederland.

Winter Wonderland

Center Parcs maakt deze winter van elk park een Winter Wonderland met sfeervolle lichtjes en mooie versieringen en zijn er allerlei activiteiten die met winterse thema’s te maken hebben.

Met een ruim aanbod van activiteiten is er bij Center Parcs voor ieder wat wils in de kerstvakantie. Zo kunnen kinderen tijdens de Kids Winter Workshop hun eigen Winter Memory maken om mee naar huis te nemen. En wie in is voor een spannend verhaal kan zijn hart ophalen tijdens de Kids Winter Bedtijd Verhalen. Orry & Friends lezen voor uit het grote voorleesboek en nemen je mee op avontuur. Buiten vermaken gezinnen zichzelf en binnen zijn er verschillende mogelijkheden de warmte op te zoeken zoals in de Aqua Mundo of in de indoor speelwerelden van Center Parcs – de BALUBA voor de kleinsten. En in de Action Factory voor de oudsten (Voor de kerst volledig vernieuwd in Park Zandvoort, Het Heijderbos en De Eemhof) – beleven kinderen volop speelplezier. Ook in de cottage hoeft niemand zich te vervelen. Zo kun je op Center Parcs TV allerlei winterse programma’s bekijken, zoals speciale uitzendingen met Sinterklaas in de hoofdrol & winters entertainment. En voor het hele gezin staat ’s avonds de cottage-familiequiz op het programma die in het in teken staat van de winter.

Een onvergetelijk ‘heerlijk avondje’

Sinds Sint en zijn Pieten hun intrede maakten in Center Parcs, logeren zij in hun eigen Sinterklaas Cottage. In de aanloop naar het Sinterklaasfeest zal de Goedheiligman tijdens de SinterklaasToer op verschillende plekken in het park zijn opwachting maken. De Pieten, samen met Orry & Friends bezorgen op 5 en 6 december sinterklaascadeautjes bij de cottages, zodat Sinterklaas een onvergetelijke belevenis wordt. Om al in de stemming te komen, kunnen kids meedoen aan allerlei leuke activiteiten. Zo zijn er zakken vol pepernoten nodig en zijn alle helpende kinderhanden van harte welkom. Tijdens ‘Wannabe een Pepernotenpiet’ kruipen zij in de huid van een Pepernotenpiet en bakken zij – gekleed in een heuse Pieten-outfit – de heerlijkste pepernoten.

Een onbezorgde en feestelijke Kerst

Ook tijdens Kerst kun je in Center Parcs samen de warmste momenten beleven. Op 24 december maakt de Kerstman zijn opwachting in het park en zal hij verschillende locaties met een bezoek vereren. Je kunt al in de kerststemming komen en kerstsfeer in je cottage brengen door vooraf een kerstboom, met of zonder versierpakket, te boeken. Speciaal voor iedereen die kiest voor het kerstpark van het jaar – Center Parcs Het Heijderbos – heeft Center Parcs een bijzondere verrassing klaarstaan: een volledig versierde kerstboom. En in alle andere parken geldt dat als je bij aankomst de Kerstcadeau Service boekt, de Kerstman en Orry (of zijn vrienden) de kerstcadeaus persoonlijk bij je cottage bezorgen. Ook kun je kiezen voor één van de Table Cooking pakketten die worden bezorgd in de cottage. Uiteraard is er voor de kinderen van alles te doen. Zo kunnen zij een mooie kerstherinnering maken tijdens ‘Wannabe een Kerstelf’ of de Kids Workshop. Ook zorgen de entertainers van Center Parcs voor warmte in deze koude dagen en brengen zij overal in het park winterse liedjes en kerstklassiekers ten gehore.

Veilig genieten van een heerlijke kerstvakantie

In alle parken van Center Parcs wordt op basis van de RIVM-richtlijnen gewerkt en worden de anderhalve meter afstand en andere maatregelen duidelijk onder de aandacht gebracht. Het personeel is getraind om te kunnen toezien op de veiligheid van gasten en waar nodig aanwijzingen te geven. Verder is er een volledig digitale check-in, zijn er op verschillende plaatsen desinfecteringmogelijkheden en zijn speciale looproutes aangebracht. De Aqua Mundo is ook open, met maatregelen als tijdsloten en een maximum aantal bezoekers. Ook zijn veel andere activiteiten beschikbaar, zoals het Cycle Center en restaurants om maaltijden af te halen. Voor de gasten zijn verschillende activiteiten aan het aanbod toegevoegd, zoals Center Parcs TV in de cottage, mobiel en kleinschalig entertainment en interactieve natuurwandelingen voor het gezin. Om zeker te zijn dat in de parken alle veiligheids- en gezondheidsmaatregelen op de juiste manier zijn toegepast, laat Center Parcs haar maatregelen als eerste in Nederland onafhankelijk toetsen door certificatie-instelling Kiwa.

Over Center Parcs Europe

Al ruim 50 jaar is Center Parcs expert op het gebied van vakanties in de natuur, gedurende het hele jaar. Als grondlegger van de vakantie dichtbij huis heeft Center Parcs een nieuwe standaard gezet in de recreatiesector, maar wil haar gasten ook in de toekomst blijven verrassen. Dat doet zij door te blijven innoveren en ook in de komende jaren een nieuwe standaard te zetten: in beleving, verblijf en echt even samenzijn. Center Parcs kenmerkt en onderscheidt zich door de talloze activiteiten voor ieder familielid, want het is pas echt vakantie als iedereen het naar zijn zin heeft, dan ben je echt even samen.

