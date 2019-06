RECRON Leden van Verdienste

Op donderdag 13 juni zijn Jan Hagedoorn (Vakantiepark Beerze Bulten, Beerze), Pim Meijkamp (Vakantiepark Delftse Hout, Delft),Toon Weijenborg (Camping Zeeburg, Amsterdam) en Edwin Bomers (Marveld Recreatie, Groenlo) , benoemd tot RECRON Lid van Verdienste tijdens de algemene ledenvergadering van RECRON, de brancheorganisatie voor ondernemers in de recreatiebranche. Lid van Verdienste is een bijzondere, persoonlijke titel voor leden die zich op de een of andere manier verdienstelijk hebben gemaakt voor RECRON.