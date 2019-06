Huttopia creëert de Cahutte

Speciaal voor iedereen die houdt van het buitenleven, maar niet ten koste van basiscomfort, heeft Huttopia, specialist in natuurcampings en –accommodaties in Frankrijk, de ‘Cahutte’ ontwikkeld. Deze bijzondere accommodatie op palen combineert het comfort van een houten chalet met de slaapervaring van een tent. Beneden vind je het leefgedeelte met kitchenette, eethoek, badkamer, houtkachel en keukenblok, boven is het slaapvertrek voor een heerlijke nachtrust onder tentdoek. Ofwel inslapen op het tjirpen van de krekels en het ruisen van de wind, maar wakker worden met een verfrissende douche en ontbijt op je houten terras.

De Cahutte is een van de accommodaties die Huttopia in eigen beheer heeft ontwikkeld en waarin canvas & hout altijd de hoofdrol spelen. Elk type moet naadloos aansluiten op de Huttopia-filosofie en passen in het natuurlijke landschap. En altijd vrijstaand, geen strakke rijtjes of directe buren. Huttopia staat voor natuur, vrijheid en buitenleven.

Cahutte op de mooiste plekjes

De Cahutte vind je op een aantal locaties van Huttopia, zoals op Huttopia Camping Wattwiller in de Elzas in noordoost-Frankrijk. Een regio die bekend is om de berghellingen vol wijngaarden, de wijnroute langs oude dorpjes, de typerende vakwerkhuizen en het natuurpark Les Ballons des Vosges. Een prachtig gebied van 3.000 m2 met bossen, bergweiden en meren om te voet, op de fiets of met de auto te verkennen. De natuurcamping is ruim opgezet in het bos en heeft onder meer twee zwembaden, waarvan er één overdekt en verwarmd is. Deze zomer organiseert Huttopia Wattwiller een aantal survival workshops en overlevingsstages in de bossen, die geschikt zijn voor het hele gezin. Zo ga je onder meer samen hutten bouwen.

Midden in het bos

Op nog zo’n mooi plekje, maar nu midden in de bossen van de Dordogne (midden-Frankrijk), ligt Huttopia Village Lanmary. Deze locatie van Huttopia is vormgegeven in samenwerking met het Franse Staatsbosbeheer en heeft alles wat je van een vakantiepark in de natuur verwacht. Veel groen en ruimte rondom de verschillende accommodaties, tal van mogelijkheden om de prachtige omgeving en sfeervolle dorpjes te verkennen. Ontdek overdag de Périgord met de grotten van Lascaux en wandel door de typisch Franse binnenstad van Périgueux. Ga met de SmartForest-app op avontuur in het bos, of kies voor de fiets, mountainbike of wellicht een paardrijtocht. Om daarna een verfrissende duik in het (verwarmde) zwembad te nemen of te ontspannen in de wellness. Elke dag is er een activiteitenprogramma met sport, workshops en ontdekkingstochten.