Wylerbergmeer gesloten tot begin september

Onlangs zijn de eerste werkzaamheden ter voorbereiding van het uitbaggeren van Wylerbergmeer begonnen. Maandag 17 juni startte het uitbaggeren van de plas, en zal een groot gedeelte van de plas worden afgesloten voor recreatie in verband met de veiligheid van bezoekers. De werkzaamheden zullen duren tot begin september. Dit betekent dat tot die tijd geen gebruik kan worden gemaakt van het gebied.

Vanaf 17 juni zijn het strand, de ligweides en de toegangswegen afgesloten. Alleen de doorgang naar het fietspad richting de Thornsche Molen over de parkeerplaats en het wandelpad aan de noordoost zijde van de plas zijn nog toegankelijk. Recreatie en zwemmen op andere plekken op het gebied is tot begin september niet mogelijk. Dagrecreanten zijn dan welkom op andere recreatiegebieden van Leisurelands in de omgeving: Berendonck, Mookerplas en Groene Heuvels (vanaf 16 juli i.v.m. Down The Rabbit Hole). Hier is de Leisurelands-parkeerpas ook geldig.

Blauwalg vormt terugkerend probleem

Blauwalg in het water van recreatiegebied Wylerbergmeer bij Beek is een jaarlijks terugkerend probleem. Om de kwaliteit van het zwemwater te verbeteren wordt de plas uitgebaggerd. Leisurelands wil hiermee het recreatiegebied een kwaliteitsimpuls geven. Het vrijkomende slib (30.000 m3) zal nuttig worden toegepast om de bodemkwaliteit van een aangrenzende akker te verbeteren. Het slib zal via een leiding vanaf Wylerbergmeer naar de desbetreffende akker worden gepompt. De locatie van de leiding is afgestemd met Vogelwerkgroep Nijmegen en Stichting Flora Fauna Werkgroep Gelderse Poort, om verstoring van plaatselijke flora en fauna door de leiding te voorkomen.

Kwaliteitsimpuls strand

Naast het verbeteren van de waterkwaliteit zal Leisurelands ook een gedeelte van het strand aanpakken. Er is nu sprake van zwart zand dat ontstaat doordat kwelwater omhoog komt en zich vermengt met het zand. Dit zand zal worden afgegraven, waarvoor nieuw zand zal worden teruggeplaatst. Klik hier voor informatie.