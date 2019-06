Dit weekend gaat de reizende pop-up expositie ‘Een Romeinse bruiloft’ bij Biologische Tuinbouw Vereniging Elderveld in Arnhem van start. Bezoekers kunnen dit jaar op acht verschillende locaties in Gelderland deze tentoonstelling en ware huwelijksceremonie meemaken waarin symbolen en rituelen én de rol van vrouwen en mannen binnen het huwelijk aan bod komen. En tot de ontdekking komen: we trouwen nog steeds op z’n Romeins. Bezoekers van de reizende pop-up expositie zullen verrast worden met interessante weetjes over onze westerse huwelijksrituelen en hoe deze hun grondslag vonden in de Romeinse tijd. Zo wisselen we nog steeds ringen uit, dragen vrouwen vaak een sluier en worden over de drempel van hun huis gedragen. Ook verankerden Romeinen het huwelijk net als wij in de wet en kon de vrouw, die meer rechten had dan bij veel andere oude volkeren, van haar man scheiden als hij het te bont maakte. En zelfs haar eigen bezittingen beheren! Verder bepaalde de wet dat de man maar met één vrouw getrouwd kon zijn.

De expositie laat niet alleen de gelijkenissen met onze huidige tradities zien, maar gaat ook dieper in op de rol van vrouwen en mannen binnen de huwelijksceremonie en het huwelijkse leven. ‘Een Romeinse bruiloft’ vertelt veel over de positie die beiden innamen in de maatschappij, maar ook hoe vooruitstrevend de Romeinen waren in het doorbreken van tradities of vooroordelen. Zo veranderde er in de loop der jaren veel betreft sociale status, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid. En juist die veranderingen zijn vandaag de dag heel herkenbaar als het gaat over thema’s als ‘vrouwelijkheid’, ‘mannelijkheid’ en ‘genderrollen’.

Waar en wanneer

‘Een Romeinse bruiloft’ is een initiatief van Romeinennetwerk Gelderland en ontwikkeld door RomeinenNU in samenwerking met Maartse Hazen. De expositie zal deze zomer (juni tot en met oktober) maar liefst acht locaties in Gelderland aandoen. De exacte data, tijden van de huwelijksceremonies en locaties staan op de website: www.romeineningelderland.nl.