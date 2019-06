Mooi Linieland!

Steeds meer mensen ontdekken hoe aantrekkelijk het gebied tussen de forten, kastelen en bunkers van de Waterlinies is.

Als je goed oplet, zie je onderweg veel oude linie elementen. Dijkjes, kanalen, inlaatsluizen of limietpaaltjes markeren stilletjes de routes. Afwisselende paden omgeven door wuivend groen, je pakt een pontje naar een vestingstad, stopt voor een #instamomentje bij een fort of sluis en rust uit op een zonnig fortterras. En onderwijl ontvouwt zich het Oer-Hollandse verhaal van het water als bondgenoot. Forten, kastelen en bunkers worden steeds populairder, maar de gebieden daartussen zijn voor velen nog onontdekt terrein. Ontdek de Stelling van Amsterdam te fiets met de ‘Beemsterfortenroute’ (52 km), of maak een ‘Tochtje rondom de Wijkermeerpolder’ (17 km) langs maar liefst drie forten in inundatiegebied. Op de route ‘Houten huizen stenen forten’ (40 km) kom je langs typische Nieuwe Hollandse Waterlinie objecten rondom Utrecht. De Grebbelinie is prachtig, wandel ‘Door het Schootsveld van de Grebbelinie’ (11 km) óf spring in een kano en vaar langs de Grebbeliniedijk (14 km).

Het Waterliniepad: van Volendam tot Dordt!

Het Compostella van Nederlands erfgoed, dit nieuwe Lange-Afstand-Wandelpad, dat zowel langs de Stelling van Amsterdam áls de Nieuwe Hollandse Waterlinie trekt. Een eindeloze route met spectaculaire landmarks. Je wandelt het gehele pad door weelderige natuur die innig verstrengeld is met de geschiedenis. De volledige route (350 km) is in 11 prettige etappes verdeeld. Wie wil doorstappen overnacht (van sober tot super-de-luxe) in bunker of fort. er zijn talloze bijzondere wandelingen, tochten en rondleidingen onder begeleiding van deskundige gidsen te maken. De Waterlinies zijn verdedigingsgebieden met een netwerk van forten en bunkers, verbonden door een ingenieus systeem van dijken en sluizen om de vijand buiten de deur te houden. De Stelling van Amsterdam heeft sinds 1996 de UNESCO-werelderfgoed status, deze zal naar verwachting in 2020 ook aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie worden toegekend, samen vormen de twee linies dan één groot Werelderfgoed. Kijk op forten.nl voor de mooiste UNESCO- routes en meer informatie.

foto: Liesbeth Kaldenberg