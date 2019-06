Veel waterpret tijdens de KanaalWeek 2019

Van zaterdag 22 tot en met zaterdag 29 juni vindt de tweede KanaalWeek plaats. Er valt dan weer volop te genieten van leuke activiteiten langs het Apeldoorns Kanaal.

Beleef het Kanaal

Met ruim 50 kilometer van Dieren naar Hattem is het kanaal een beleving op zich. Veel mensen weten dat het heerlijk is om langs het kanaal te wandelen of te fietsen. De omgeving is vaak prachtig en er zijn interessante plekken om te bezoeken. Maar het kanaal leent zich ook uitstekend voor leuke evenementen. Daarom organiseert de stichting Beleef het Kanaal eind juni de KanaalWeek 2019. In de KanaalWeek kunnen kinderen kennis maken met zeilen tijdens speciale clinics in het centrum van Apeldoorn. Het Apeldoorns Kanaal biedt daar voldoende ruimte om met kleine boten de eerste kneepjes onder de knie te krijgen. Houdt men meer van een rustigere activiteit, dan kan men kiezen voor viswedstrijden langs het kanaal. Deze worden gehouden door Sportvisserij Oost-Gelderland. Maar er zal nog veel meer te beleven zijn. Tijdens de KanaalWeek vindt ook weer het spectaculaire Drakenbootfestival plaats. De Apeldoornse roeivereniging De Grift zal een lange roeitocht houden vanuit Apeldoorn naar het zuiden. Bij de sluis in Dieren komt men van alles te weten over dit unieke erfgoed. Het is al een hele ervaring om te zien dat de IJssel daar 10 meter lager ligt dan het kanaal.

Jaarlijkse KanaalWeek

De KanaalWeek zal langzaam groeien tot een jaarlijks evenement met regionale en op den duur landelijke bekendheid. Bezoekers mogen rekenen op sportief, informatief en educatief vermaak in combinatie met de beleving van het gebied, waarbij er zintuigelijk veel te genieten valt. Er staan al diverse activiteiten gepland, maar mensen kunnen aansluiten met een eigen initiatief.

Meedoen met het kanaal

De activiteiten tijdens de KanaalWeek zijn te vinden via www.beleefhetkanaal.nl en Facebook (beleefhetkanaal). Het is ook mogelijk om mee te doen met de stichting of met een initiatief aan te haken bij de KanaalWeek.