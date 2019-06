Tijdens de Bataviadag op zaterdag 29 juni verandert de werf in Batavialand in een 17e-eeuws decor: een levendige havenplaats waar ambachtslieden hun vaardigheden laten zien, zeemansliederen over de kade klinken en verhalen worden verteld. De dag opent met de start van de campagne ‘Breng de Batavia aan Land’. Vanaf 10:00 uur start de bedrijvigheid los. Op de kade staat een visroker; nettenboeters, tingieters en mandenvlechters prijzen hun waren aan. Livemuziek klinkt binnen en buiten. Op verschillende plekken zijn verhalenvertellers die het publiek meenemen in het harde leven van de 17e eeuw. Een tochtje met een sloep biedt de mogelijkheid om de Batavia vanaf het water te bewonderen. Jong en oud kan meedoen met tal van activiteiten zoals touwslaan, nagels smeden of zwaardvechten. Om 10:30 uur is de kick-off van de campagne ‘Steun ons maritiem verleden… Breng de Batavia aan Land’. Op de steiger opent scheepsbouwmeester Willem Vos samen met wethouder Ed Rentenaar en directeur Jan Vriezen een mini-expositie over dit historische zeilschip en geeft daarmee het startschot voor de campagne. De Batavia moet hoognodig het water uit om groot onderhoud te plegen en de alsmaar vorderende verrotting van het hout te stoppen. Klik hier voor meer informatie.